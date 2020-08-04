УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Танці з зірками 2020: назвали партнерш Позитива и Сергея Танчинца

4 августа 2020, 15:30

Постепенно вырисовывается полный состав участников шоу Танці з зірками.

Позитив
Позитив и Юлия Сахневич/ Пресс-служба 1+1

Стало известно, с кем Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) ‒ участник поп-коллективов MOZGI и Время и Стекло и фронтмен рок-группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец будут танцевать в популярном шоу Танці з зірками на канале 1+1.

Об этом сообщается на Instagram-странице проекта.

Партнершей Позитива танцовщица стала Юлия Сахневич. Она уже в третий раз будет участвовать в шоу. Ранее ее партнерами на Танцях з зірками были актер Павел Вишняков и телеведущий Даниэль Салем.

"Считаю, что моя партнерша - одна из лучших танцовщиц и хореографов за все сезоны шоу. Очевидно, что хореография в шоу - это не те танцы, к которым я привык на сцене. Но у нее очень хорошо получается доносить мне новые танцевальные знания. Уверен, что каждый наш эфир станет настоящим танцевальным хитом", ‒ рассказал Позитив.

В свою очередь, Сергей Танчинец выйдет на паркет с танцовщицей Яной Цыбульской (в предыдущих сезонах шоу она танцевала с Русланом Сеничкиным и DZIDZIO).

Позитив
Сергій Танчинець і Яна Цибульська / прес-служба 1 + 1

Напомним, ранее стало известно, в шоу Танці з зірками 2020 примут участие Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Даша Петрожицкая, Юлия Саина, Слава Каминская, Дмитрий Танкович и Alyona Alyona.

Танці з зірками Позитив Сергей Танчинец
Сейчас вы просматриваете новость «Танці з зірками 2020: назвали партнерш Позитива и Сергея Танчинца». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

16:00
Высокое давление: названо количество шагов, способное снизить его
15:50
В Кабмине пошли на попятную с карантином: что разрешили Видео
15:42
Самолет Путина засекли в Крыму, куда ранее приехал Медведчук – СМИ
15:40
Жесткий карантин: в Минздраве назвали главное условие выхода области из красной зоны
15:30
Танці з зірками 2020: назвали партнерш Позитива и Сергея Танчинца Видео
15:08
Открытие школ спровоцирует более масштабную волну коронавируса – исследование
15:00
Рак поджелудочной: когда желудок сигнализирует о смертельной болезни
14:56
"Подписал договор с дьяволом": Жвания рассказал, как Порошенко потворствовал "соросятам" Видео
14:30
Еще один город саботирует решение Киева по ужесточению карантина
14:29
Бунт против карантина: мэр Тернополя грозит властями из-за блокады Видео
14:17
Лукашенко пожаловался на невозможность называть оппонентов "шлюхами" Видео
14:08
"Повторять чужие ошибки": Лукашенко раскритиковал украинский закон о земле Видео
13:38
Дестабилизация в Беларуси: Лукашенко заявил об еще одном отряде российских наемников Видео
13:35
Дания разрешила Газпрому достроить Северный поток-2: подробности
12:53
В Турции жестоко избили известную топ-модель из Украины
12:41
Лукашенко заявил об изменении статуса отношений с Россией Видео
12:32
Путин в августе предпримет попытку аннексии Беларуси: СМИ объяснили причину
12:11
В Кропивницком в больницу "скорой" подкинули труп
11:59
Когда Украина получит вакцину от COVID-19: названы примерные сроки Видео
11:37
Досрочное голосование на выборах президента Беларуси: появились заявления о нарушениях
11:19
В МОЗ объяснили, как прививка от гриппа поможет во время эпидемии COVID-19 Видео
11:19
Почему дорожает евро, и что будет с курсом осенью мнение
10:55
Украину накроет вторая волна коронавируса: в Минздраве дали тревожный прогноз Видео
10:50
Санкции против Северного потока-2: в Германии анонсировали меры в отношении США
10:34
В МОЗ объяснили правила въезда в Украину для иностранцев Видео
10:21
Захват отделения банка в центре Киева: террористу сообщили о подозрении Видео
10:12
Коронавирус в Украине и мире 4 августа: за сутки COVID-19 заболели 178 тысяч человек Видео
10:10
В Беларуси объявили срочную военную мобилизацию: СМИ рассказали подробности
09:52
Карантинный бунт в Тернополе: горсовет принял скандальное решение Видео
09:47
Путин торопится поглотить Беларусь мнение
09:34
Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 августа: лживый совет, выигрыш и повышение Видео
09:26
Скандал с групповым изнасилованием ребенка в Сумах: полицию заставили открыть дело Видео
09:25
Коронавирус в Украине 4 августа: в МОЗ дважды за утро обновили данные
09:07
Сколько украинцев заразятся COVID-19 к концу августа: ученые дали неутешительный прогноз
09:05
Бессонница: эти продукты помогут наладить сон
08:50
Прячутся за журналистами: НСЖУ возмущен операцией СБУ с подставными телевизионщиками Видео
08:29
Украинцы во всем, что связано с коронавирусом, ведут себя как дикари мнение
08:23
Отказ от усиления карантина: Степанов рассказал, что грозит бунтующим регионам Видео
07:57
Ученые выяснили, где в теле "прячется" коронавирус после выздоровления
07:32
Кравчук предложил предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны
06:55
Безумный таракан: как Лукашенко в отчаянии хоронит сам себя и что ждать Украине мнение
06:30
Гороскоп на август 2020 года: кто будет "на коне" во второй половине
05:59
Последствия пандемии для психики: ученые сделали тревожное заявление
05:54
"Обо мне знает вся страна": эксперт рассказала, почему угрозы терактов появятся по всей Украине
05:27
В моду на осень вернулась обувь на платформе из 90-х и туфли Мэри Джейн Фото
05:02
"Бедные мужики": Лобода раздвинула ноги на фото без белья
04:24
Статистика лукавит: в Украине заразившихся COVID-19 гораздо больше – эксперт Видео
03:49
Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 августа: кому светит звездная помощь Видео
03:10
В Англии выздоровела самая долго болеющая пациентка с COVID-19
02:46
Вакцина от СОVID-19 на грани провала: в ВОЗ сделали резонансное заявление
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять