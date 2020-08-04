Танці з зірками 2020: назвали партнерш Позитива и Сергея Танчинца

Позитив и Юлия Сахневич/ Пресс-служба 1+1

Стало известно, с кем Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) ‒ участник поп-коллективов MOZGI и Время и Стекло и фронтмен рок-группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец будут танцевать в популярном шоу Танці з зірками на канале 1+1.

Об этом сообщается на Instagram-странице проекта.

Партнершей Позитива танцовщица стала Юлия Сахневич. Она уже в третий раз будет участвовать в шоу. Ранее ее партнерами на Танцях з зірками были актер Павел Вишняков и телеведущий Даниэль Салем.

"Считаю, что моя партнерша - одна из лучших танцовщиц и хореографов за все сезоны шоу. Очевидно, что хореография в шоу - это не те танцы, к которым я привык на сцене. Но у нее очень хорошо получается доносить мне новые танцевальные знания. Уверен, что каждый наш эфир станет настоящим танцевальным хитом", ‒ рассказал Позитив.

В свою очередь, Сергей Танчинец выйдет на паркет с танцовщицей Яной Цыбульской (в предыдущих сезонах шоу она танцевала с Русланом Сеничкиным и DZIDZIO).

Сергій Танчинець і Яна Цибульська / прес-служба 1 + 1

Напомним, ранее стало известно, в шоу Танці з зірками 2020 примут участие Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Даша Петрожицкая, Юлия Саина, Слава Каминская, Дмитрий Танкович и Alyona Alyona.