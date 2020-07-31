Танці з зірками 2020 - Позитив принял вызов и идет на новый сезон проекта

Позитив / instagram.com/positiff/

Украинский певец Алексей Позитив Завгородний объявил, что принимает вызов Alyona Alyona и идет на новый сезон Танці з зірками 2020/

Об этом стало известно из видео, которое Позитив разместил на своих официальных страницах в социальных сетях в ответ на нынешний #танціззіркамиchallenge.

Солист Время и Стекло Позитив передал эстафету фронтмену группы Без Обмежень.

"Я принимаю вызов #танціззіркамиchallenge и передаю его Сергею Тачинцу", - сказал он.

На видео Позитив занимается своими делами, а его везде преследует заглавная музыка из Танцев.

Потом он смотрит видеовызов Alyona Alyona, и бросает свой вызов другому певцу.

"Готовься увидеть всю танцевальное мастерство Позитива на паркете # танциззиркамы, ведь он принимает вызов от Alyona AlyonaАртист передает # танциззиркамиchallengе дальше и приглашает принять участие в шоу фронтмена группы Без Ограничений Сергея Танчинця", - пишет 1+1.

"На самом деле, всю жизнь танцы даются мне сложно. И я верю, что шоу сблизит меня с этим сложным и кропотливым искусством. А еще поможет преодолеть себя и свой страх быть на сцене без микрофона. Хочется показать себя с новой стороны, который мало кто знает. И уже сейчас, на этапе подготовки, чем лучше начинает получаться, тем больше этот процесс меня затягивает. Каждому артисту нужно идти вперед и развивать различные грани себя - и это будет новый крафт, который я надеюсь овладеть в шоу. Жду этих новых эмоций! ", - прокомментировал Позитив свое участие в шоу.

На Танці з зірками 2020 уже идут Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Даша Петрожицкая, Юлия Саина, Слава Каминская, Дмитрий Танкович и Alyona Alyona.

Напомним, судьями проекта Танці з зірками 2020 станут Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис. Шоу начнется традиционно с осенью 2020.