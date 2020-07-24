Танці з зірками 2020 - Юлия Санина из Hardkiss идет на проект

Юлия Санина / Instagram

Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина стала шестым звездным участником нового сезона Танці з зірками 2020

Об этом стало известно из видео, которое она разместила на своих официальных страницах в социальных сетях и передала нынешний #танціззіркамиchallenge.

В ролике Юлия Санина прыгает на кровати, посылает воздушный поцелуй, и зовет в проект следующую участницу..

"Я готова, рокеры затанцуют! Вы со мной?", - пишет Юлия Санина.

Юлия Санина позвала на проект Танці з зірками 2020 Славу Каминскую.

"Так, фронтвумен группы The HARDKISS Юлия Санина принимает танцевальный вызов от Дарьи Петрожицькои и уже этой осенью покорять сердца зрителей в # танціззірками", - пишет 1+1.

Слава Каминская уже участвовала в Танці з зірками 2018, но покинула проект из-за травмы.

Юлия Санина / The Hardkiss

"Я принимаю #танціззіркамиchallenge от Дарьи Петрожицкой. Передаю эстафету Славе Каминской", - объявила Санина.

Согласится Слава еще раз принять участие в шоу?

"Рокеры не танцуют - с такой установкой я жила много лет, хотя в глубине души, я хотела увидеть себя в танце. Даже на сцене я не стою у стойки с микрофоном, я двигаюсь и мне нравится смотреть, как люди воспринимают это. Поэтому, я решила, что у меня одна жизнь и почему бы не попробовать потанцевать, если этого хочется, и сломать стереотипы о нетанцюючих рокерах. В моей жизни, к сожалению, невозможно чем-то заниматься только ради собственного удовольствия, ведь очень мало свободного времени, но теперь проект Танцы со звездами. У меня есть цель - научиться танцевать, цель моего партнера - победить в шоу, поэтому у нас замечательный "коктейль", который поможет осуществить мечты. Ждите уже осенью на наши воспалительные и неповторимые танцы", - прокомментировала Юлия Санина свое решение.

Ранее назвали партнеров Дарьи Петрожицкой и Тараса Цимбалбка на Танці з зірками 2020.

Напомним, судьями проекта Танці з зірками 2020 станут Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис. Шоу начнется традиционно с осенью 2020.