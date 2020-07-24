Танці з зірками 2020 - назвали партнеров Петрожицкой и Цимбалюка

Танці з зірками 2020 / 1+1

Два актера-участника Танці з зірками 2020 рассказали о своих партнерах на проекте.

Оба участника похвастались гениальными хореографами на проекте - Даша Петрожицкая танцует с Игорем Гелуненко, а Тарас Цимбалюк с Яной Заяц.

"У меня суперкрутой партнер! Человек, которому я доверяю, и который меня мотивирует, заставляет работать. Когда мы разучивали пару "па" для съемок промо, а у меня что то не получалось, он называл меня – "пирожок", а когда получалось – "бальница", и это меня радует. Мы с ним оба новенькие на "Танцях з зірками", и может от этого нам так комфортно друг с другом. Посмотрим, что будет между нами на паркете", - эмоционально призналась Петрожицкая

Танці з зірками 2020 - Даша Петрожицкая и Игорь Гелуненко/ 1+1

"Мне повезло с партнершей, Яна – человек-боец, настоящий профессионал. Она – чемпион, который мотивирует меня идти вперед", - сказал Тарас Цимбалюк.

Танці з зірками 2020 - Тарас Цимбалюк и Яна Заяц/ 1+1

Напомним, что Дарья Петрожицкая бросила вызов #танціззіркамиchallange солистке The Hardkiss Юлии Саниной, которая пока что не дала ответа.

Кроме того, на Танці з зірками 2020 идут Надежда Мейхер, Санта Димопулос и Олег Винник.

Судьями проекта Танці з зірками 2020 стали Влад Яма, Катерина Кухар и Григорий Чапкис.