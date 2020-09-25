Украинские журналисты попали в обезьянник в Мексике

Украинцев задержали в Мексике / Reuters

Линейного продюсера украинского тревел-проекта "Орел и Решка", который будет выходить на Новом канале, задержали во время командировки в Мексику

В субботу 26 сентября на Новом канале состоится премьера нового сезона легендарного украинского тревел-проекта "Орел и Решка". Зрители увидят выпуски сразу из двух новых сезонов, во время съемок которых команду шоу ждали неприятности – их линейного продюсера задержали в Мексике.

"Я возвращался в Киев, а команда отправлялась дальше, на съемки в Грецию, – рассказал Алексей Боронин. – Ничего не объяснив, меня задержали. Причины были непонятны – до этого я уже посещал Мексику, и моя виза тоже была в норме".

Семь часов продюсеру "Орла и Решки" пришлось провести в месте, где держат нелегалов из Колумбии и Эквадора, а также преступников, которые ждут решения полиции.

"Очень странное место – там грязно и темно. Из всех существующих лампочек светило только две", – говорит Алексей Боронин.Читайте такжеУкраинскую телеведущую вытащили из канализации с мертвыми крысами и отбросами

Он точно не смог установить причину задержания, при этом сначала вели себя с ним не совсем по правилась.

"Но после общения с украинским посольством вернули телефон. Я был единственным, кто имел связь с внешним миром. Поэтому люди, которые просидели там по 3-4 дня, просили через соцсети связаться с их родственниками и сказать, что все в порядке", - добавил он.

После нескольких часов выяснений продюсера "Орла и Решки" отпустили, но документы не отдавали до последнего.

Алексей Боронин уже давно в Украине и к этой ситуации относится, как к новому опыту, хотя и не слишком приятному.

Как ранее сообщал Главред, украинская телеведущая призналась, что работала грузчицей, чтобы заработать на жизнь.

До этого телеведущий рассказал, как его избили в Таиланде, и реабилитацию ему пришлось проходить еще полгода.