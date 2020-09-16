Украинского телеведущего избили в Таиланде - он попал в больницу

Максим Узол / Пресс-служба

Украинского телеведущего избил профессиональный боец из-за тонкого обмана организатора боев в Таиланде.

Супруги Максим Узол и Ольга Манько в рамках проекта "У кого больше?", который показывает Новый канал, поехали в Таиланд, где им нужно было найти экзотическую работу. Обоим там было очень непросто, поэтому работы искали буквально на улице.

Максим встретил организатора таиландских боев и согласился на бой за 300 бат (250 грн. – прим.ред.) за раунд. Однако, эму немного приврали - объяснив, что дерутся там понарошку.

"Ничего себе ненастоящие бои, – возмутился телеведущий Нового канала, получив боксерской перчаткой в челюсть от соперника. – У меня не было сил. Не представляю, как профессиональные бойцы выстаивают по 12 раундов".

Впоследствии профессиональный боксер очень качественно избил украинского телеведущего, боец травмировал ногу так сильно, что пришлось обращаться в больницу.Читайте такжеТелеведущий стал ледибоем и рассказал об успехе у мужчин

"Она напухала все больше и больше. Тут уже нельзя было выкрутиться – пришлось ехать в больницу. Медики сказали, что наступать на ногу нельзя минимум неделю", - сказал Максим.

Но еще хуже ему стало по возвращении в Украину.

Он признался, что реабилитировался полгода, и ему чуть не пришлось ложиться на операцию из-за травмы связок и проблем с суставами.

Максим Узол / Пресс-служба

"После командировки в Таиланд, где мы снимали "У кого больше?", я еще долго не мог бегать, просыпался ночью от боли. Киевские врачи даже сказали, что, возможно, придется делать операцию. Так как жидкость из поврежденных связок вытекала в сустав. Но, к счастью, все обошлось без оперативного вмешательства. Хотя на реабилитацию ушло около полугода", - признался он.

Максим Узол попал в больницу в Таиланде / Пресс-служба

Но телеведущий остался все таким де неунывающим - он нашел позитив и в этом жизненном опыте.

"Но не бывает худа без добра – после этого случая я захотел научиться тайскому боксу и записался в Киеве на секцию", - объяснил Максим.

Напомним, все новые выпуски проекта "У кого больше?" на Новом канале выходят по понедельниками в 19-00.