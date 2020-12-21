Умер Александр Курляндский - создатель мультика "Ну погоди!"

В России умер мультипликатор и писатель Александр Курляндский.
Российский писатель, драматург и мультипликатор Александр Курляндский умер 21 декабря на 83 году жизни.
О смерти Александра Курляндского сообщили его близкие Эхо Москвы, не уточнив причину смерти.
Курляндский был одним из создателей знаменитого советского мультсериала "Ну, погоди". Именно с него он дебютировал в мультипликации.
Он писал юмористические рассказы, которые попали в Ералаш. Кроме того, стал автором серьезной и пародийной литературы для взрослых.
Автор: Александр Галаджий