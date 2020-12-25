В Украине назвали победителей Elle Style Awards 2020

В Киеве прошла традиционная церемония награждения Elle Style Awards 2020, на которой назвали лучших представителей в сферах шоу-бизнеса.
В Украине назвали победителей ежегодной Международной премии в области стиля Elle Style Awards 2020, которая традиционно вручается не только в Украине, но и во Франции, Великобритании, Испании, Германии, Польше, Финляндии, Бельгии, Нидерландах и Швейцарии.
Для определения победителей проводилось голосование на сейте до 20 декабря. Церемония награждения прошла 24 декабря на торжественном ужине Elle Style Awards в Fairmont Grand Hotel Kyiv, пишет издание Elle.
Elle Style Awards 2020 - переможці
- Дизайнер года — Руслан Багинский
- Fashion-коллаборация — Мonatik + Otog Studio
- Музыкальный проект — Dorofeeva
- Youtube-проект — #Извольте Глостер/Диана Глостер
- Прорыв года (стартапы и проекты, разработанные в новых реалиях) — Марина Авдеева с проектом Easy Peasy Insurtech
- Лидер мнений — Валерия Гузема
- Вдохновение — Мария Ефросинина (награду получил тимур хромаев, супруг победительницы)
- Бизнес-леди — Елизавета Юрушева
Победители получали кубки от издания, и подарки от бьюти партнера Eisenberg Paris.
В связи с тем, что Маша Ефросинина болеет коронавирусом, ее подарок забирал муж.
Напомним, что после развала группы Время и стекло Надя Дорофеева начала сольный проект Dorofeeva в продюсерском центре Потапа.
Автор: Александр Галаджий