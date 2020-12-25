В Украине назвали победителей Elle Style Awards 2020

Elle Style Awards 2020 победители / instagram.com/nadyadorofeeva/

В Украине назвали победителей ежегодной Международной премии в области стиля Elle Style Awards 2020, которая традиционно вручается не только в Украине, но и во Франции, Великобритании, Испании, Германии, Польше, Финляндии, Бельгии, Нидерландах и Швейцарии.

Для определения победителей проводилось голосование на сейте до 20 декабря. Церемония награждения прошла 24 декабря на торжественном ужине Elle Style Awards в Fairmont Grand Hotel Kyiv, пишет издание Elle.

Elle Style Awards 2020 - переможці

Дизайнер года — Руслан Багинский

Fashion-коллаборация — Мonatik + Otog Studio

Музыкальный проект — Dorofeeva

Youtube-проект — #Извольте Глостер/Диана Глостер

Прорыв года (стартапы и проекты, разработанные в новых реалиях) — Марина Авдеева с проектом Easy Peasy Insurtech

Лидер мнений — Валерия Гузема

Вдохновение — Мария Ефросинина (награду получил тимур хромаев, супруг победительницы)

Бизнес-леди — Елизавета Юрушева

Победители получали кубки от издания, и подарки от бьюти партнера Eisenberg Paris.

В связи с тем, что Маша Ефросинина болеет коронавирусом, ее подарок забирал муж.

Напомним, что после развала группы Время и стекло Надя Дорофеева начала сольный проект Dorofeeva в продюсерском центре Потапа.