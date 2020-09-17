Валентина Легкоступова была жестоко избита перед смертью

Врачи обнаружили многочисленные травмы на теле Валентины Легкоступовой.
Российская певица Валентина Легкоступова перед смертью получила множественные травмы по всему телу, которые нельзя получить от простого единичного падения дома.
Семья Легкоступовой теперь подозревает ее мужа Юрия Фирсова в избиении, пишет телеграм-канал Mash и публикует данные о предсмертных повреждениях Легкоступовой.
Оказалось, что на Легкоступовой буквально не было живого места - травмы были по всему телу, а не только на голове.. Врачи обнаружили "закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени, острую гематому левой лобной, теменной, височной и затылочной долей, около 80 процентов, гематомы в теменной области справа, гематомы туловища и конечностей". Дети певицы подозревают отчима — Юрия Фирсова. Он провёл в браке с Легкоступовой всего 40 дней, и якобы большую часть они были в запое.Читайте такжеУмерла Валентина Легкоступова - причина смерти, биография и песни
Юрия Фирсова задержали после смерти певицы, но позже отпустили. Фирсов сказал следователям, что женщина упала, поскользнувшись в ванной. Но семья не верит.
"Характер повреждений, их количество и распространение по всему телу указывают на то, что перед смертью она была жестоко избита. В результате единичного падения подобные травмы получиться не могут", — рассказал адвокат дочери Легкоступовой Сергей Жорин.
Ранее подруга Легкоступовой показала компрометирующее видео с Фирсовым, где он ведет себя агрессивно.