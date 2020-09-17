Валентина Легкоступова была жестоко избита перед смертью

Валентина Легкоступова / Youtube

Российская певица Валентина Легкоступова перед смертью получила множественные травмы по всему телу, которые нельзя получить от простого единичного падения дома.

Семья Легкоступовой теперь подозревает ее мужа Юрия Фирсова в избиении, пишет телеграм-канал Mash и публикует данные о предсмертных повреждениях Легкоступовой.

Оказалось, что на Легкоступовой буквально не было живого места - травмы были по всему телу, а не только на голове.. Врачи обнаружили "закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени, острую гематому левой лобной, теменной, височной и затылочной долей, около 80 процентов, гематомы в теменной области справа, гематомы туловища и конечностей". Дети певицы подозревают отчима — Юрия Фирсова. Он провёл в браке с Легкоступовой всего 40 дней, и якобы большую часть они были в запое.Читайте такжеУмерла Валентина Легкоступова - причина смерти, биография и песни

/ Mash

Юрия Фирсова задержали после смерти певицы, но позже отпустили. Фирсов сказал следователям, что женщина упала, поскользнувшись в ванной. Но семья не верит.

"Характер повреждений, их количество и распространение по всему телу указывают на то, что перед смертью она была жестоко избита. В результате единичного падения подобные травмы получиться не могут", — рассказал адвокат дочери Легкоступовой Сергей Жорин.

Ранее подруга Легкоступовой показала компрометирующее видео с Фирсовым, где он ведет себя агрессивно.