"Долбо*б, тварь, с*ка": подруга Легкоступовой показала компрометирующее видео с Фирсовым

Валентина Легкоступова умерла / Youtube

Актриса и певица Наталия Штрум, которая еще ранее накинулась на Юрия Фирсова после смерти Валентины Легкоступовой, показала в Instagram видео, на котором по ее словам матерится Юрий Фирсов.

"На этом видео муж Валентины Легкоступовой яхтсмен Юрий Фирсов в неадекватно-агрессивном состоянии "даёт советы" путешественникам, заплатившем за такую прогулку по 1,5 тысяч евро. Я бы не решилась отправляться в плаванье с таким капитаном. А тем более выходить за него замуж.А какая огромная разница между тем тихим Фирсовым в телеке, и в реальности! Такой и за борт выкинет, не задумываясь.Как вы думаете, такой человек мог агрессивно вести себя с Валей будучи пьяным? Мог ударить?", - пишет она.

При этом на видео, которое она опубликовала больше слышны голоса, но четкого изображения Юрия Фирсова нет.Читайте такжеУмерла Валентина Легкоступова - причина смерти, биография и песни

Среди морских терминов можно разобрать матерные высказывания:

"Скриньте со стопора - с лебедки со стопора скиньте", "Да не шлак, мудила, а со стопора!", "Наверни шлак опять, наверни шлак, дятел! Наверни один шлак с*чара тупая!", "Готовьтесь, бросай, брат", "Не тяни, долбо*б, убери свои руки тупые, тварь, с*ка, бл*...", "Даня, готовся, травить надо, травить надо... с*ка, бл*", "С*ка, настолько ты, б*дь, тормоз", "Все, с*ка, б*дь", "Дай проехать", - можно разобрать.

Видео Наталии Штурм с матерящимся мужчиной:

При этом в комментариях начали спрашивать про расследование смерти Валентины Легкоступовой, и массово соглашаться со словами Натальи Штурм.

Напомним, подруга Валентины Легкоступовой Ольга Зарубина после вести о ее смерти высказалась о муже певицы, и потребовала за трагедию наказать ее мужа Юрия Фирсова.

Валентина Легкоступова умерла не выходя из комы из-за травмы головы, которую обнаружили вначале августа. Валентина Легкоступова выписала с мужем, их обоих нашли пьяными и госпитализировали.

Буквально за день до смерти певицы, дочь Валентины Легкоступовой отметила, что ее семья не обвиняет Юрия Фирсова в избиении матери, тем более, что нет никаких доказательств.