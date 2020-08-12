"Светлая память": Виктор Павлик записал песню по словам умершего сына

Виктор Павлик с сыном Павлом / Главком

Украинский исполнитель Ваиктр Павлик записал песню своего сына Павла, который умер в 21 год от рака.

Песню опубликовал в Facebook музыкальный продюсер и друг Виктора Павлика Владимир Будейчук.

"Светлая память тебе Павел ... замечательные слова ты написал к этой песни!... Пусть Господь утешит сердце родителей твоих !!!... Держись друг, Виктор Павлик", - пишет он.

Он отметил, что Павлу удалось передать то, чего сейчас катастрофически не хватает, но что так нужно современному человеку. Слова песни Почуття - Любов - Павла Павлика, музыка Виктора Павлика, аранжировка, запись и сведение Владимира Будейчука.

"Друзья, хочу с вами поделиться теми эмоциями, которые меня переполняли на протяжении всей работы ...Очень хочется поблагодарить Павла Павлика - сына Виктора Павлика за невероятный текст, который он написал песни! О том, что он описал сейчас людям несказанно хватает - чистоты чувств, любви, добра! Павел, очень хочется тебя обнять!!", - пишет он.

Напомним, что до этого жена Виктора Павлика призналась, что он в очень тяжелом состоянии.

Сын Виктора Павлика Павел умер 7 августа от рака позвоночника в лечебном заведении в Киеве.