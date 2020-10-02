"Я была малышкой": Юлия Панкова рассказала о безответной любви

Юлия Панкова / Instagram

Украинская фуд- и тревел- блогер, телеведущая шоу Ревизор на Новом канале Юлия Панкова поделилась с поклонницами очень важной информацией во время общения с ними в Instagram.

У Панковой спросили, как справляться с безответной любовью, на что девушка все объяснила и разложила по полочкам.

"Ох, однажды, еще в студенчестве мне понадобилось 3 года, чтобы пережить такое состояние. Но тогда я была малышкой", - написала она в своем Instagram.

Теперь Юлия Панкова прекрасно знает, как справляться с подобными чувствами

"Теперь я понимаю, что уже в моей жизни этой "неразделенности" даже быть не может) Я просто на нее не соглашусь)", - подчеркнула Панкова.

Она дала очень ценный совет, который поможет не только пережить безответную любовь, но и найти настоящую.

"Ведь отношения могут строиться исключительно на взаимности) Так что вы там переживайте, только не три года;), а потом план такой - любить себя, ценить, и тогда взаимность придет", - говорит она.