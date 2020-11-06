Я и Украина - что писал Жванецкий про родину

Михаил Жванецкий и Украина / кадр с Youtube

Советский, украинский и российский писатель драматург Михаил Жванецкий умер 6 ноября в Москве от болезни.

У Жванецкого была бурная жизнь на 86 лет, и хоть он жил в России, он много писал об Украине

Цитаты Михаила Жванецкого об Одессе и Украине сейчас ишут на всех сайтах.

Но, мы нашли, что и про Украину и про Одессу у Жванецкого были целые произведений - например, "Я и Украина", "Двести лет Одессе", "Моя Одесса", "Любовь (коротко)"

Михаил Жванецкий - цитаты про Одессу

"В Одессе: "Сколько стоят помидоры?" – спрашивают на Привозе. "Прошу шесть, отдам за пять". – "Ну тогда куплю за четыре, держи три".

"У России есть то, что отличает ее от Украины в худшую сторону – озлобленное населения".

"У нас в Одессе быстро поднятое не считается упавшим".

В Одессе непрерывно острят, но это не юмор, это такое состояние от жары и крикливости.

Одесситка, у которой руки заняты ребенком, ничего не может рассказать.

"Наша любовь с Украиной взаимная. Я и не знал, что есть Жванецкое городище. Было бы приятнее, чтобы в мою честь". Читайте также Умер сатирик Михаил Жванецкий

Умер сатирик Михаил Жванецкий "Мне нравилось видеть людей на Майдане. Я видел народ. Я давно не видел народ".

Художники из Одессы уезжают. Ее надо заканчивать, как школу.

Из Одессы можно выезжать, можно уехать навсегда, но сюда нельзя не вернуться.

"Но нет одесского юмора, нет одесской литературы. Есть юмор, вызывает смех, а есть шутки, вызывающие улыбку сострадания".

"Кто я такой, кроме того, что еврей. Конечно, украинец. Это в Америке я русский. Сейчас за еврея в России, за русского в Америке можно получить по роже. Так что выбираем среднее. Так чего там притворяться. Нос и язык говорят сами. На языке, который обладает мной, говорят только в Украины, и только в одном месте ".

Михаил Жванецкий об Украине в 2014 году

Жванецкий в 2014 году к Революции Достоинства и оккупации Россией Крыма сказал, что украинцы - сильная нация, которая может справиться с ворами.

"Это не исключает того, что могут прийти новые. Но они точно будут знать, что существует сила противодействия, способная дать им отпор", - подчеркнул сатирик.

А "закомплексованное российское большинство", по его словам, оправдывает свое бездействие, свою ненависть и свое бессилие "желанием стабильности", тем, что "они все там бандеровцы и фашисты".

"А на самом деле - это просто зависть, что украинцы смогли, позволили себе, не промолчали... А под конец - да вы нищими там все будете в этом Евросоюзе!.. А в Таможенном союзе все, бл*дь, просто невероятные богачи!" - подчеркнул тогда Жванецкий.

Михаил Жванецкий - Я и Украина (1997г)

"Ну что для меня Украина, если я живу здесь июль-август-сентябрь-октябрь-ноябрь. Пока не сравнивается погода. Когда сравнивается – перелетаю.

Я здесь родился.

В энциклопедическом словаре 1998 года на странице 396 между "жвалы" и "жвачные" есть "Жванецкое городище трипольской культуры у одноименного села на Украине. Хмельницкая область, оборонительный вал, остатки жилищ и двухъярусных гончарных горнов".

Так тысячу извинений, кто я такой? Кроме того, что еврей. Конечно, украинец.

Это в Америке я русский.

Сейчас за еврея в России, за русского в Америке можно получить по роже.

Так что выбираем среднее. Да чего тут прикидываться.

Нос и язык говорят сами.

Таким языком, какой владеет мной, говорят только нa Украине, и только в одном месте.

Те, кто хотят меня уесть:

– Он своей одесской скороговорочкой что-то сказал, понять ничего нельзя. Просили повторить. Он смылся. На пленке прокручивали замедленно. Мура. Нe смешно. Мы его предупреждали. У нас здесь болота, север. Нам помедленнее. Слинял. Ну, конечно, пара одесситов в зале очень смеялась, а потом не могли объяснить и на допросе молчали.

А как они объяснят? А что они объяснят?

Я пишу с акцентом, читаю с акцентом, и меня с акцентом слушают.

Как сказал Геннадий Викторович Хазанов в Австралии:

– Жванецкого понимают только одесситы.

Тогда их многовато.Читайте такжеМихаил Жванецкий - биография, творчество и личная жизнь

Наша любовь с Украиной взаимная. Я и не знал, что есть Жванецкое городище.

Было бы приятнее, чтоб в мою честь. Но и меня в его честь тоже хорошо. Понятно, откуда человек, и ему просто не крикнешь: "Езжайте к себе!"

Я у себя. Со своим городищем. Я никуда не уеду.

Подарил мне город Одесса землю, построил я на той земле дом, где окна заполнены морем наполовину.

Каждый кирпич в моем доме – ваш аплодисмент.

Дом красивый.

Стоит на ваших руках.

Пока еще пустой. Я сижу наверху. Передо мной мое Черное голубое море. Внизу крики, наверху чайки, дельтапланы, вдали белеет парус одинокий, еще дальше Лузановка, порт Южный. Передо мной мотается профессура, груженная луком, картошкой, черепицей, плиткой. Из Стамбула замурзанные ученые волокут мешки в Одессу.

То не люди, то пароходы.

"Академик Курчатов".

"Профессор Келдыш".

Пассажирский флот продали за долги, остался научный, и профессура возит.

На вопрос, что меня связывает с Украиной, хочется ответить: "А что вас связывает с родителями?" Откуда я знаю? Что-то связывает.

Вот похож – во-первых.

Потом это – характер южный, такой же психованный, но не злой.

Кушать любит то, что они: борщ, селедочку, кашу гречневую с подливой и котлеты. Вареники с картошкой и луком и тоже с гречкой. Колбасу кровяную жаренную в собственном жиру. Рыбку небольшую, чтоб на тарелке и хвост и голова, а не кусок фюзеляжа.

Одессу люблю. Киев люблю, Днепропетровск уважаю. Это ж надо – столько вождей за такой период. Ялту люблю. Севастополь, Харьков, Донецк.

Выходишь на сцену и не надо ничего объяснять.

И никто не просит помедленнее.

Он быстрее – они быстрее.

Это ж спасение. Я ж своей Одессе так благодарен за свою скороговорку. Потому и уцелел. Живо бы шею свернули.

Читаешь – все хохочут, начальство никак меня притормозить не может. Не понимает.

– Что, вы говорите, он только что сказал?

А там уже другое пошло.

– Да постойте, вот я не про то, что сейчас, а что предыдущее было? Это он про кого? Не пойму ни черта.

И слава богу. Выступление китайского сатирика перед советской страной.

Еще и с акцентом, еще и скороговоркой, еще и с намеками.

Тьфу ты, Господи…

Такие были времена. Единственное, в чем сходство, – раньше во Львов не звали и сейчас не зовут. Но, видимо, по разным причинам.

А помидоры?!

Нигде в мире нет таких помидоров, как микадо.

А абрикосы?

А сливы?

Нет. Капитализм, конечно, продвинутый строй, но помидоров таких там нет и абрикосов и слив. Они там твердые и круглые, чтоб машина их убирала и ела.

А клубника ихняя?

Если я сяду есть ихнюю клубнику в первый ряд – весь симфонический оркестр встанет и уйдет, невзирая на Владимира Спивакова.

Что еще меня связывает с Украиной, кроме еды, моря, воздуха, юмора… Видимо, люди, с трудом живущие на ее земле.

Мы же не уехали в Москву когда-то сами. Нас же выгнали. Карцева, Ильченко и меня.

Тут такие ребята руководили – не спасешься. И стали мы искать в Питере, в Москве. Нашли целую одесскую колонию – "одеколон", образовали Всемирный клуб Одесситов.

И теперь куда бы мы ни перемещались по всему земному шару – мы в пределах Всемирного Клуба одесситов.

Как встретишь человека, который на каждом языке говорит с акцентом, который, перед тем как обратиться, стукнет в живот, а после того, как выскажется, толкнет в спину – это член нашего клуба.

А кто еще вслед красивой женщине будет смотреть с таким огорчением, что все ясно?! И что возраст. И что внуки. И что дети. И что не догнать. Хотя если б она дала слово сказать… Просто так… Она была бы моей через тридцать пять минут.

Это член нашего клуба.

Клуб только узаконил своих. Первые члены клуба появились двести пять лет назад и размножились по всему миру.

Что связывает меня с Украиной?

Как люди здесь живут, вы знаете лучше меня.

А хоть дурная, но стабильность.

Хоть партий много, а фашистов нет. Войн нет.

Не мешало бы личностей ярких побольше, так их недаром Москва забирала, да и Киев не жалел.

А что Одесса, что Киев – поднимаются потихоньку, сам видел.

Конечно, хорошо бы большую родину восстановить. Но вряд ли кто за это проголосует.

А я перелетаю, как птица.

На Украине напишу, в России почитаю.

И счастлив бываю.

И не ядовит.

Оттого что не унижен.

И не озлоблен.

А полон сочувствия"