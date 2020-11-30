Юлия Санина и Дмитрий Жук сделали заявление о финале Танців з зірками

Юлия Санина и Дмитрий Жук / instagram.com/the_hardkiss

29 ноября на 1+1 прошел финал шоу Танці з зірками 2020, в котором победила певица и экс-танцовщица Санта Димопулос. После награждения кубком она сделала неоднозначный поступок, заявив, что Юлия Санина заслужила кубок, и хотела ей его передать.

Это вызвало заявление организаторов, что на конкурсе 2 пары победителей.

"По оценкам судей и результатам зрительского голосования победителями шоу Танці з зірками стали Санта Димопулос и Макс Леонов. Пара решила отдать кубок победителей своим конкурентам - Юлии Санина и Диме Жуку. Впервые в истории проекта двое победителей", - говорится на страницах в "инстаграм" 1+1 и Танці з зірками.

В комментариях появились возмущенные зрители, не согласные с таким расположением дел. Однако, точку в разгорающемся скандале поставили Юлия Санина и Дмитрий Жук. Почти сразу после оглашения результатов Юлия Санина сделала официальное заявление.

"Спасибо огромное всем, кто за нас голосовал! Вы невероятные! И ваша поддержка самая ценная. Шоу завершилось! Достойное второе место, мы принимаем его с честью. До встречи", - написала она, признав за собой второе место.

Ее партнер Дмитрий Жук также написал обращение к поклонникам, также подчеркнув, что у них второе место.

"Last dance on Танці з зірками. Ну что, вот и закончилась прекрасная история про золушку и жука. Исход таков: мы счастливы, второе место, гордость распирает за мою трудолюбивую Юлию Санину, слезы на глазах от того, что это все подошло к концу. За спиной невероятное количество часов в залах, травм, болезней, смеха, успехов, развития... там много всего было. Яркий путь, лучшего представить сложно! Но без моей Юлии Саниной ничего бы не получилась, она....она... она ( вот честно, даже не могу подобрать правильного слова) ніжна, грізна, особлива, найкраща! Осталась в моем сердце", - пишет он.

Юлия Санина и Дмитрий Жук / instagram.com/the_hardkiss

Танцор выразил благодарность всей команде, которая занималась организацией танцев.

"И конечно, огромная благодарность КОМАНДЕ танці з зірками - вы любовь. И конечно наш любимый зритель- это всё для вас и ради вас. Это не последний пост на тему финала и моих ощущений, но пока так. Нужно ещё пожить с этим исходом и моими мыслями на эту тему. Директ завален от Милллиона сообщений, я вам так благодарен. Дальше больше, дальше ярче", - обещает он.

Танці з зірками 2020 14 выпуск - финал 29-11-2020: шоу результатов

Напомним, что третье место заняла Надежда Мейхер, которую объявили бронзовой призеркой перед финальной дуэлью.