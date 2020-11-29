Танці з зірками 2020: 14 выпуск 4 сезона смотреть онлайн финал 29-11-2020

Танці з зірками 2020: 14 выпуск смотреть онлайн / 1+1

Последний 14 выпуск шоу Танці з зірками 2020 на 1+1 вышел в 21:00. На паркете пары снова столкнутся в танцевальном поединке, и в этот раз одна победит, а две будут вынуждены довольствоваться 2 и 3 местами.

В суперфинале Танцев со звездами 2020, как и в 2019 году на сцену вышли три пары, а не две. Так что кто получит 2 и 3 место станет известно только в самом конце.

В финале Танці з зірками 2020 на сцену выйдут Юлия Санина и Дмитрий Жук, Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк.

Судьями на Танці з зірками 2020 стали Влад Яма, Катерина Кухар и Григорий Чапкис. Юрий Горбунов и Тина Кароль традиционно стали ведущими проекта.Читайте такжеТанці з зірками 2020 - список участников нового сезона

Четвертым судьей Танців з зірками 2020 29 ноября будет Надя Дорофеева, Монатик и Игорь Ласточкин по очереди, а ведущими балкона будут Иванна Онуфрийчук, к которой по очереди присоединятся Сергей Мельник, Арам Арзуманян, Дмитрий Танкович, Сергей Танчинец, Позитив, а также экс-участник второго сезона шоу Иракли Макацария и ведущий Александр Попов.

В финале будут особые приглашенные звезды, среди которых дизайнер Андре Тан, который не принял вызов на Танцы в 2020 году, финалистка 3 сезона Анна Ризатдинова и актеры сериала Великі Вуйки Назар Заднепровский с Владимиром Горянским.

Что было в финале Танцев - читайте и смотрите в нашем материале.

Влад Яма после операции вернется в судейское кресло после травмы руки, которую он получил на танце с Юлией Саниной 15 ноября.

Голосование за пары было открыто в течении всей недели.

В финале Санта Димопулос будет танцевать фокстрот, Надежда Мейхер не только станцует, но и споет на паркете во время исполнения фламенко, фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина станцует страстное танго.

Однако,открывают шоу Дима Монатик, Lida Lee и Nino. После общего танца участники будут вынуждены показать все, чему научились за лето тренировок и 14 недель участие в шоу.

Кроме того, организаторы шоу устроили на паркете настоящую рождественскую сказку, хоть до праздников еще недели. На главном паркете страны споют Надя Дорофеева, Dside Band, Анна Буткевич, Оля Цибульская, а Тина Кароль снова порадует зрителей попурри.

Также зрителей ждет еще один сюрприз - дуэт тренера Голос країни Дана Балана со своей экс-подопечной, участницей вокального конкурса Голос країни 2020 Индирой Едильбаевой с Казахстана.

Танці з зірками 2020 смотреть видео 14 выпуск 29-11-2020: анонс

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