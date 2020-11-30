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Юлия Санина объявила судьбу кубка, который ей пыталась отдать Санта Димопулос

30 ноября 2020, 14:36

Юлия Санина записала видео после финала Танцы со звездами, в котором популярно объяснила ситуацию с кубком Санты Димопулос.

Юлия Санина
Юлия Санина / instagram.com/the_hardkiss

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина обратилась к поклонникам с просьбой отказаться от хейта из-за результатов шоу Танці з зірками 2020, и рассказала, что собирается делать с кубком, который ей неожиданно решила отдать Санта Димопулос.

Ночью 29 ноября прошел финал шоу Танці з зірками 2020, в котором организаторы объявили победительницей танцовщицу и певицу Санту Димопулос. Во время награждения, она неожиданно решила отдать кубок конкурентке Юлии Саниной, которая отказалась от него.

Организаторы Танцев уже объявили, что на шоу 2 победителя - Юлия Санина и Санта Димопулос, что вызвало негодование пользователей соцсетей.

Юлия Санина и Дмитрий Жук объявили, что у них второе место, и от кубка отказались - Санина объявила, что проведет аукцион, а деньги отправит на благотворительность.Читайте такжеЮлия Санина и Дмитрий Жук сделали заявление о финале Танців з зірками

"Друзья, спасибо вам всем, кто голосовал за нас. Прекрасный день, прекрасные ощущения, прекрасное настроение. Все чудесно. Второе место - прекрасный результат для человека, который никогда не умел танцевать и научился прямо у вас на глазах на протяжении 14 эфиров, 14 недель огромного труда, и вашей поддержки. Так что мы не собираемся называть себя победителями, мне это не нужно",- подчеркнула Юлия Санина.

Девушка объяснила, что она нашла способ решить вопрос с кубком - его разыграют на аукционе, который поможет устроить 1+1.

"Я очень счастлива, что мне пришла в голову эта идея - разыграть на аукционе этот кубок, и отдать деньги на благотворительность. Скоро телеканал 1+1 поможет с этой затеей, все это организовать. Вы узнаете об этом первыми", - пообещала она.

Также девушка попросила не забрасывать обидными комментариями, и не провоцировать скандал в сети - после шоу все просто хотят перевести дыхание.

"Единственное - прошу вас: поменьше хейта в комментариях, потому что вижу, что уже несется - и в адрес Санты, и в мой адрес... Поверьте, мы так много работали, что нам нужно сейчас отдохнуть и физически и морально. Спасибо вам за понимание", - объяснила Юлия.

Юлия Санина определила судьбу кубка Санты Димопулос:

Напомним, что третье место заняла Надежда Мейхер, которую объявили бронзовой призеркой перед финальной дуэлью.

Санта Димопулос Юлия Санина Танці з зірками Танцы со звездами 2020 смотреть онлайн
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