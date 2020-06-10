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"Не заметит потери": Лоза высказался об осужденном Михаиле Ефремове

10 июня 2020, 19:19

Российский музыкант и композитор Юрий Лоза негативно отнесся к решению суда по делу Михаила Ефремова.

Юрий Лоза
Юрий Лоза / vesti-ukr.com

Музыкант и композитор Юрий Лоза скептически отнесся к решению по уголовному делу в отношении актера Михаила Ефремова, суд по которому решил оставить Михаила Ефремова под домашним арестом.

Лоза в своем Facebook возмутился комментариями об "особенном, практически незаменимом таланте" актера и о ролях, которые он еще мог бы сыграть.

"Поверьте, как "отряд не заметит потери бойца", так российский театр и российский кинематограф не заметят потери Ефремова, если он получит реальный срок", — написал Лоза.

Музыкант отметил, что на место актера готовы встать сотни коллег, которые раньше не имели возможности играть подобные роли.

"Были и есть незаменимые актеры, но он не из их числа", — заключил Лоза.

На следующий день после суда по делу Ефремова, в соцсетях обратили внимание на то, что в суде на шее актера красные борозды - было предположение о что Михаил Ефремов пытался покончить с собой. Но адвокат Михаила Ефремова сделал официальное объявление.

Напомним, авария случилась вечером 8 июня - пьяный Михаил Ефремов врезался в фургон Сергея Захарова, в результате чего водитель фургона получит тяжелые переломы, и умер в больнице.

По решению суда 9 июня Михаил Ефремов до 9 августа содержится дома под домашним арестом.

Юрий Лоза Михаил Ефремов новости шоу бизнеса новости России
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