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Жена Ефремова выиграла суд у коммунальщиков мужа

Софье Кругликова с успехом завершила суд против московских коммунальщиков, которые отказывались выплачивать компенсацию за ущерб.

25 июня 2020, 11:01
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / youtube

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова оказалась в центре внимания из-за смертельного ДТП с Ефремовым в Москве. Он протаранил авто Сергея Захарова, и тот скончался в больнице от травм.

Жена актера-алкоголика Софья Кругликова тем временем выиграла суд у коммунального предприятия "Жилищник" из-за упавших на машину сосулек, пишет телеграм-канал Mash.

Еще зимой возле дома Ефремова случилось ЧП - на "Судзуки Витара" Софьи Кругликовой, припаркованной в Плотниковом переулке, месте домашнего ареста Ефремова, свалилась неслабая порция наледи с крыши, повредив авто.

Супруга актера потребовала компенсации, но коммунальщики отказали. Тогда Кругликова пошла в суд и выиграла дело - по решении суда ей выплатят 120 тысяч рублей за ущерб.

Напомним, по решению суда Михаил Ефремов пребывает на домашнем аресте до 8 августа.

Ефремов отвечает по делу о вождении в нетрезвом виде, которое спровоцировало смертельное ДТП, и свидетелем по делу о распространению наркотиков.

Анализы Михаила Ефремова алкоголь и несколько видов наркотиков на время аварии.

Михаил Ефремов новости шоу бизнеса
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