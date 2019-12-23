"Серьезный дождь, снег, метель": каким областям Украины сегодня грозит непогода

В понедельник в трех областях нашей страны возможен значительный снег, предупредил синоптик.
В понедельник утром, 23 декабря, погода в Украине в ряде западных областей будет "нелетная" - ожидается значительный дождь и значительный мокрый снег, гололедица, налипание мокрого снега, метель и ветер.
Сегодня значительный дождь прогнозируется в пяти областях, а значительный снег - в трех регионах, предупредили в Украинском гидрометцентре.
Синоптик предупредил, что в Карпатах порывы ветра могут составить 15-20 м/с.
Погода в Украине 23 декабря - каким регионам грозит значительный дождь:
- Волынская область;
- Ровенская область;
- Тернопольская область;
- Хмельницкая область;
- Закарпатская область.
Погода в Украине 23 декабря - каким областям грозит значительный мокрый снег и дождь, гололедица, налипание мокрого снега, метель и ветер:
Львовская;
Ивано-Франковская;
Черновицкая.
Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что 31 декабря в Украине температура воздуха в среднем составит -3…-4 градуса. По словам эксперта, в нашей стране на Рождество Христово возможны сильные морозы.