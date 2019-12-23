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"Серьезный дождь, снег, метель": каким областям Украины сегодня грозит непогода

23 декабря 2019, 10:35

В понедельник в трех областях нашей страны возможен значительный снег, предупредил синоптик.

Трем регионам Украины сегодня грозит значительный снег - Прогноз погоды
Трем областям Украины сегодня грозит значительный снег / УНИАН

В понедельник утром, 23 декабря, погода в Украине в ряде западных областей будет "нелетная" - ожидается значительный дождь и значительный мокрый снег, гололедица, налипание мокрого снега, метель и ветер.

Сегодня значительный дождь прогнозируется в пяти областях, а значительный снег - в трех регионах, предупредили в Украинском гидрометцентре.

Синоптик предупредил, что в Карпатах порывы ветра могут составить 15-20 м/с.

Погода в Украине 23 декабря - каким регионам грозит значительный дождь:

  • Волынская область;
  • Ровенская область;
  • Тернопольская область;
  • Хмельницкая область;
  • Закарпатская область.

Погода в Украине 23 декабря - каким областям грозит значительный мокрый снег и дождь, гололедица, налипание мокрого снега, метель и ветер:

Львовская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что 31 декабря в Украине температура воздуха в среднем составит -3…-4 градуса. По словам эксперта, в нашей стране на Рождество Христово возможны сильные морозы.

погода Укргидрометцентр Погода в Украине
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