"Серьезный дождь, снег, метель": каким областям Украины сегодня грозит непогода

Трем областям Украины сегодня грозит значительный снег / УНИАН

В понедельник утром, 23 декабря, погода в Украине в ряде западных областей будет "нелетная" - ожидается значительный дождь и значительный мокрый снег, гололедица, налипание мокрого снега, метель и ветер.

Сегодня значительный дождь прогнозируется в пяти областях, а значительный снег - в трех регионах, предупредили в Украинском гидрометцентре.

Синоптик предупредил, что в Карпатах порывы ветра могут составить 15-20 м/с.

Погода в Украине 23 декабря - каким регионам грозит значительный дождь:

Волынская область;

Ровенская область;

Тернопольская область;

Хмельницкая область;

Закарпатская область.

Погода в Украине 23 декабря - каким областям грозит значительный мокрый снег и дождь, гололедица, налипание мокрого снега, метель и ветер:

Львовская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что 31 декабря в Украине температура воздуха в среднем составит -3…-4 градуса. По словам эксперта, в нашей стране на Рождество Христово возможны сильные морозы.