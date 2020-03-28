"Вжарит минус": синоптики предупредили о губительной непогоде в Украине

Украине грозит губительная непогода / УНИАН

В конце марта и в первые дни апреля погода в Украине ухудшится из-за вторжения арктического воздуха.

Погода станет хуже 31 марта-2 апреля в западных, северных и в большинстве центральных областей нашей страны – ночью ожидается до -6, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики добавили, что из-за снижения температуры могут погибнуть цветы и, в частности, плодовые завязи разных деревьев – абрикос, персик и вишня.

"…в связи с вторжением арктического воздуха в западных, северных, большинстве центральных областей ожидается ощутимое снижение температуры: ночью 0-6 градусов мороза (31 марта в центральных областях от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла), днем – 1-6 градус тепла", – отметили в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды для Карпат на 31 марта морозный – ночью -4…9 градусов, а днем – 0…-5, ожидается умеренный снег и гололедица.

В Киеве в последний день марта и в первый день апреля ночью не ожидаются серьезные морозы.

Погода в Киеве от Укргидрометцентра на 31 марта-1 апреля:

31 марта: ночью -1…-3, днем +4…+6, без существенных осадков;

1 апреля: ночью -1…-3, днем +4…+6, без существенных осадков.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач прогнозировал погоду в Украине в апреле 2020 года. Эксперт предупреждал, что в начале апреля ожидается прохладная погода и небольшие осадки.