30-градусных морозов на Новый год не будет: синоптик рассказал, какой будет погода до конца года

Погода в Украине на Новый год может как порадовать, так и расстроить украинцев.

Синоптик рассказал, какой будет погода до конца года / УНИАН

Погода в Украине на Новый год не удивит 30-грудусными морозами. Более того, до конца месяца будет держаться теплая погода с кратковременными морозами.

Народный синоптик Станислав Щедрин отметил, что погода в декабре украинцев ожидают погодные качели со снегопадами.

"Хочу успокоить - никаких 30 градусных морозов не то что на Новый год, а за всю оставшуюся зиму не предполагается, не говоря о ближайших днях. Даже наоборот, в течение следующих 2 недель по всей стране предполагается преимущественно не холодная с погодными качелями погода, то есть 2-3 дня будет держаться теплая и влажная, а последующие 2-3 дня прохладная морозная погода, возможно со снегопадами", - отметил синоптик.

Погода в Украине в зимой 2023

Синоптики поделились прогнозом на последний месяц 2022 года. В Укргидрометцентре предполагают, что средняя температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах -3...+2 градусов для западных областей, а также Житомирщины, Киевщины и Винницкой области. Это на 1 – 1,5 градуса выше нормы. В других регионах температура воздуха в декабре будет близка к норме.

Также мы сообщали, что завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

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