Антициклон вытеснит аномальный холод: в Украине резко подскочит температура – синоптик

В ближайшие дни осадков в стране не прогнозируется, говорит Наталья Диденко.
В ближайшее время в Украине погоду будет определять антициклон, рассказала синоптик Наталья Диденко.
Как пишет она в своем Facebook, в ближайшие дни осадков в стране не прогнозируется.
В ночь на среду существенно уменьшается вероятность заморозков, а днем, 8 сентября, столбики термометров в Украине поднимутся до +17 +24 градусов.
Синоптик сообщила, что в Киеве 8 сентября дневная температура воздуха достигнет +20 +22 градусов. Дождей не предвидится, будет малооблачная сухая погода.
Как уточнил в своем Facebook синоптик Виталий Постригань, антициклон, который перемещается в центральную Украину, создаст условия для повышения температуры воздуха.
Он прогнозирует, что к середине недели, при поддержке слабых южных ветров, температура повысится до +20 +25 градусов, ночью ожидается +6 +11 градусов.
По предварительным расчетам, в ближайшие выходные погода существенно не изменится, только увеличится облачность, что несколько ограничит дневной прогрев: температура днем +18 +23 градуса, ночью +6 +11 градусов. Осадков не ожидается, добавил Постригань.
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Ранее Диденко сообщила о том, что в Украину пришло бабье лето, которое прогнозируется до 11 сентября.
Синоптик прогнозирует, что во вторник, 7 сентября, температура начнет постепенно повышаться.
Она добавила, что в Украине ожидается еще второе бабье лето.
Антициклон
Антициклоном называют область повышенного атмосферного давления, пишет Википедия.
Во время антициклона чаще всего преобладает ясная или малооблачная погода.