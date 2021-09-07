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Антициклон вытеснит аномальный холод: в Украине резко подскочит температура – синоптик

7 сентября 2021, 12:44
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В ближайшие дни осадков в стране не прогнозируется, говорит Наталья Диденко.

осень, бабье лето, погода
Украинцам пообещали повышение температуры / pixabay.com

В ближайшее время в Украине погоду будет определять антициклон, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как пишет она в своем Facebook, в ближайшие дни осадков в стране не прогнозируется.

В ночь на среду существенно уменьшается вероятность заморозков, а днем, 8 сентября, столбики термометров в Украине поднимутся до +17 +24 градусов.

Синоптик сообщила, что в Киеве 8 сентября дневная температура воздуха достигнет +20 +22 градусов. Дождей не предвидится, будет малооблачная сухая погода.

Как уточнил в своем Facebook синоптик Виталий Постригань, антициклон, который перемещается в центральную Украину, создаст условия для повышения температуры воздуха.

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Он прогнозирует, что к середине недели, при поддержке слабых южных ветров, температура повысится до +20 +25 градусов, ночью ожидается +6 +11 градусов.

По предварительным расчетам, в ближайшие выходные погода существенно не изменится, только увеличится облачность, что несколько ограничит дневной прогрев: температура днем +18 +23 градуса, ночью +6 +11 градусов. Осадков не ожидается, добавил Постригань.

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Ранее Диденко сообщила о том, что в Украину пришло бабье лето, которое прогнозируется до 11 сентября.

Синоптик прогнозирует, что во вторник, 7 сентября, температура начнет постепенно повышаться.

Она добавила, что в Украине ожидается еще второе бабье лето.

Антициклон

Антициклоном называют область повышенного атмосферного давления, пишет Википедия.

Во время антициклона чаще всего преобладает ясная или малооблачная погода.

viber
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