Где промочит грозами, а где иссушит жарой: погода в Украине 9 августа / УНИАН

Погода в Украине ‒ 9 августа ливни несколько охладят несколько регионов страны, но в большей части Украины сохранится очень жаркая погода без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. В Киеве в понедельник будет жарко и солнечно, дождя не ожидается. Температура ‒ от 29 до 31 градуса.

В западных регионах снова ожидаются грозы ‒ Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской. В среднем температуру ожидают 24-26 градусов, на Закарпатье – 27-29.

На севере обещают температуру около 28-30 градусов. В Черниговской, Киевской, Сумской и Житомирской областях в понедельник осадков не обещают.

В Днепропетровской и Черкасской областях прогнозируют 28-30 градусов, в Кропивницком и Полтаве – 29-31 градус.

На востоке в Харьковской области обещают ливни с грозами. В Луганской, Донецкой и Запорожской областях все еще будет жарко. В Луганске обещают до +35, в других областях региона – до +31.

Реклама

На юге 9 августа без осадков как в Херсонской, Одесской и Николаевской областях, так и в оккупированном РФ Крыму. Температура в Херсоне, Симферополе, Одессе и Николаеве ожидается около 29-31 градуса.

Читайте такжеНалетит опасная погода: синоптики предупредили украинцев о резком похолодании

Напомним, ранее прогнозировалось, что уже к 2100 году Украина станет похожей по климату на Австралию, такое мнение озвучивают ученые и климатологи.

Как утверждает руководитель постоянной комиссии по вопросам экологической политики КГГА Константин Яловой, в этом веке климат в Украине будет становиться теплее и засушливее. Территория будет постепенно ставать похожа на пустыню с юго-востока на северо-запад.

Такое положение вещей приведет к сухому и жаркому лету. Долгие засушливые периоды будут чередоваться с короткими, но сильными ливнями.