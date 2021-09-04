Холодное дыхание Арктики: украинцев предупредили о заморозках и резком снижении температуры

В начале новой рабочей недели холодная погода сохранится / Reuters

Поступающий в Украину арктический воздух стал причиной резкого снижения температуры, рассказал синоптик Виталий Постригань.

Как написал он в Facebook, 5 сентября прогнозируется + 10 градусов, что более соответствует температурным показателям октября.

Он уточнил, что первые выходные сентября будут довольно холодными и без осадков.

Постригань добавил, что в начале новой рабочей недели холодная и без осадков погода сохранится.

Вместе с тем в Укргидрометцентре предупредили, что в ночь на понедельник, 6 сентября, в Украине на поверхности почвы – заморозки до -3°, сообщает Укринформ.

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Какой будет погода в Украине зимой

Как уточняется в материале Фактов, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в этом году зима будет снежной и холодной. Декабрь будет морозным — ледяные дожди ожидаются в первой декаде.

В начале января будет теплее, а на старый Новый год может выпасть снег. В феврале погода в Украине будет характерной для этого месяца — сильные морозы Горбань предусматривает во второй половине.

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Ранее климатолог Светлана Краковская заявила, что в Украине темпы потепления превышают глобальные, в том числе среднеевропейские.

По ее прогнозу, в Украине климатическое лето (когда среднесуточная температура превышает +15 градусов), будет гораздо дольше - продлится на юге с трех до пяти месяцев (три из них с будут с тропическими ночами).

В свою очередь директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения. "При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.