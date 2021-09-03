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В Украине ударят заморозки: синоптики предупредили о резком похолодании и назвали даты

3 сентября 2021, 09:14
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Сухая и относительно теплая погода сохранится на Закарпатье и на юге Украины.

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Украинцев предупредили о первых заморозках / 1zoom.ru

В Украине уже в ближайшее время ожидается снижение температуры, синоптики прогнозируют заморозки.

Как сообщает Укринформ, по прогнозу в Украине 6-7 сентября сохранится сухая погода, температура в южной части на Закарпатье ночью 5-11°, днем 16-21°, на остальной территории страны ночью 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0- 2°, днем 11-16° тепла.

Синоптики Укргидрометцентра уточнили, что в столичном регионе 6-7 сентября осадки не прогнозируются, температура ночью 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, днем 11-16° тепла.

Как уточнил ТСН народный синоптик Леонид Горбань, в сентябре еще будут теплые дни, в начале первого месяца ожидается даже жара, однако в конце в Украину придет холодная погода, которая сохранится и в октябре. Более того, по прогнозу народного синоптика, в середине октября ожидаются и первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Ранее климатолог Светлана Краковская заявила, что в Украине темпы потепления превышают глобальные, в том числе среднеевропейские.

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По ее прогнозу, в Украине климатическое лето (когда среднесуточная температура превышает +15 градусов), будет гораздо дольше - продлится на юге с трех до пяти месяцев (три из них с будут с тропическими ночами).

В свою очередь директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения. "При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.

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