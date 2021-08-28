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Как следует промочит осадками: прогноз погоды в Украине на последние дни лета

28 августа 2021, 09:43
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В последний календарный день лета, 31 августа, говорят синоптики, будут новые осадки в Карпатах, а также грозы по Днепру и в южных регионах.

Дожди
Как следуют промочит осадками: прогноз погоды в Украине на последние дни лета / УНИАН

Погода в Украине - в субботу, 28 августа - практически по всей территории страны должно быть облачно, но сухо. А вот уже начиная с 29 августа дождевой фронт будет сдвигаться от запада в центр Украины, принеся с собой масштабные грозы. Об этом сообщают сотрудники Украинского Гидрометцентра.

В западных регионах осадки будут еще более сильными, а температура воздуха упадет до +17-+19 градусов.

Дожди

Начало последней недели лета, 30 августа, принесет дожди в Киев, Одессу, Николаев, Сумы, Полтаву и Чернигов. В столице в этот день обещают +25-+27 градусов, но дождь будет лить и в светлое, и в темное время суток.

В последний календарный день лета, 31 августа, говорят синоптики, будут новые осадки в Карпатах, а также грозы по Днепру и в южных регионах. В Киеве температура воздуха будет колебаться у отметок +22-+24 градуса, а на морских курортах — +25-+31 градус.

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Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что в 2021 году в Украине осенью ожидается теплая и засушливая погода.

Она добавила, что вероятность похолоданий есть, но они будут несколько реже, чем обычно.

В свою очередь завсектором среднесрочных и долгосрочных прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня отметила, что сентябрь в этом году будет достаточно холодным.

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