На выходных в Украину придет опасная погода

Погода в Украине на выходные / ua.depositphotos.com

Погода в Украине на этих выходных 28 и 29 августа будет контрастной. Так, западные области зальет дождями, а на остальной территории страны прогнозируют тепло и солнце.

Согласно прогнозу на сайте Укргидрометцентра, ливни с грозами ожидаются в субботу и воскресенье. Воздух прогреется максимум до +23 градусов днем, ночью посвежеет до +10...+14 градусов.

На остальной территории Украины осадки не прогнозируются. В субботу температура воздуха днем поднимется до +27...+30 градусов.

Теплее всего будет в южных областях и в Крыму – до +33 градусов. В воскресенье посвежеет до +25...+27 градусов.

По прогнозу синоптиков, в Киеве 28-29 августа также без осадков. Температура воздуха днем +24...+26 градусов, ночью +13...+15 градусов.

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Также синоптики ресурса meteoprog.ua составили прогноз погоды на две недели в Киеве.

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Как сообщал Главред, к концу века средняя температура воздуха в арктических широтах может вырасти на 8-10 градусов по сравнению с современным периодом. При таких условиях таяние арктических ледников просто неизбежно. Практически все побережья всех материков будут очень страдать от повышения уровня Мирового океана, заявила Вера Балабух. Проблемы не минуют и Украину.