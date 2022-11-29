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Какой будет погода на Новый год и Рождество 2023: синоптик рассказал, ждать ли зимней сказки

29 ноября 2022, 11:01

Погода в Киеве в декабре 2022 будет не очень холодной, но синоптик прогнозирует много осадков в виде дождя, снега и мокрого снега.

Зима, погода
Синоптики опубликовали прогноз погоды в Киеве на декабрь 2022 и январь 2023 / Фото pixaby

Погода в Киеве в декабре будет без значительных морозов, но с постоянными осадками в виде дождя, снега и мокрого снега. Новый год 2023 также не будет похож на зимнюю сказку - синоптик обещает мокрый снег на 31 декабря в столице, передает Wisemeteo.

Погода в Киеве в декабре 2022

Первый месяц зимы в столице начнется с небольших морозов. Столбики термометров покажут -1…-2 градуса. С 8 по 12 декабря ночные морозы усилятся до -7 градусов.

Температура воздуха днем в декабре будет колебаться от +1 до +5 градусов.

Погода на католическое Рождество 25 декабря

В воскресенье, 25 декабря, в столице ожидается относительно теплая погода и дождь. Ночью температура воздуха не опустится ниже нуля, а днем будет относительно тепло - столбик термометра поднимется до +5 градусов.

Погода в Киеве на Новый год

31 декабря погода в Киеве будет совсем не по-зимнему сказочной. Синоптики прогнозируют мокрый снег. Температура воздуха составит около нуля градусов.

Какой будет погода на Новый год и Рождество 2023: синоптик рассказал, ждать ли зимней сказки
Погода в Киеве в декабре / wisemeteo.com

Погода в первый день 2023 года

1 января в Киеве прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега, ночная температура опустится до -2 градусов, а днем поднимется до ноля градусов.

Погода на Рождество 7 января 2023

В православное Рождество, 7 января, погода будет морозной, но малоснежной. Ночью термометры покажут -5 градусов, а днем температура воздуха поднимется до -1 градуса. Синоптик прогнозирует небольшой снег в этот день.

Погода в январе 2023

В целом, прогноз погоды на январь мало чем отличается от декабрьского, лишь осадков станет меньше, а морозы в некоторые дни усилятся до -11 градусов ночью.

В период с 8 по 16 января ночные морозы ожидаются на уровне от -7 до -14 градусов, днем температура воздуха составит от -1 до -6 градусов.

Во второй и третьей декаде января синоптик прогнозирует более теплую погоду.

Погода в Киеве в январе 2023
Погода в Киеве в январе 2023 / wisemeteo.com

Ранее Главред писал, что в Киеве на новогодне-рождественские праздники установят елку, однако не будет концертной программы и фудмаркетов.

Погода в Украине в декабре 2022

Синоптики поделились прогнозом на последний месяц 2022 года. В Укргидрометцентре предполагают, что средняя температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах -3...+2 градусов для западных областей, а также Житомирщины, Киевщины и Винницкой области. Это на 1 – 1,5 градуса выше нормы. В других регионах температура воздуха в декабре будет близка к норме.

Украинцам беспокоиться не стоит - мощных снегопадом и никаких аномалий в этом году не будет.

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