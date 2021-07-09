Когда Украину покинет адская жара: синоптики назвали дату похолодания

Погода в Украине будет опасно жаркой / pixabay

Погода в Украине в ближайшую неделю будет невыносимо жаркой и опасной. По прогнозу синоптиков, к высоким температурам добавятся грозы и кратковременные дожди, но температура снижаться начнет еще не скоро.

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал о погоде в Украине до конца июля, и дал прогноз на август.

По его словам, на следующей неделе снова будет жарко, столбики термометров поднимутся до +28 +32 градусов. Затем ожидается похолодание до +20 днем 22 июля.

В последнюю неделю месяца температура будет держаться на уровне +29 +32.

На юге страны 10−11 июля будет установлен температурный рекорд до +36 градусов.

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В Киеве погода будет сухой и жаркой, а температура воздуха поднимется до +30 +32 градусов. Ближайший дождь в столице ожидается на Петра и Павла, 12 июля.

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что такая жара продержится в Украине довольно долго и назвала дату нового похолодания.

"Однако жара в Украине все равно будет длиться. Ориентировочно, она еще побудет всю следующую неделю. Ослабление жары возможно с 18-19 июля, распространятся свежесть начнет сначала с западных областей Украины. Однако на Востоке горячая погода будет и дальше", - предупредила Диденко.

Август в центре и на юге Украины начнется с жары свыше +30, а закончится почти осенней температурой в +22 градуса.

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По прогнозу синоптика, самым жарким днем месяца станет 4 августа — столбики термометров покажут +35 градусов, в южных регионах такая температура продержится минимум до 14 августа.

В первой половине последнего летнего месяца осадки будут незначительными, на экваторе — существенными, а далее станут менее интенсивными, но более частыми.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Синоптик Светлана Краковская ранее заявляла, что уже к середине лета Украина может столкнуться с некими "тропическими ночами" – явлением, когда температура воздуха ночью остается на уровне 20 градусов тепла.

В Укргидрометцентре прогнозируют, что средняя температура в июле в Украине будет колебаться от +20 до +25 градусов. Однако ожидаются дни, когда украинцы столкнутся с серьезной жарой.