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В Украину несется опасная буря с мощной грозой

7 июля 2021, 22:33
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Осадки вероятны почти на всей территории страны.

Погода
Погода в Украине будет с дождем / pixabay

Погода в Украине снова будет опасной. По прогнозу синоптиков страна окажется под воздействием циклона с мощными грозами, которые вернутся уже на этой неделе.

При этом температура воздуха будет очень высокой, +30 градусов и больше.

В Укргидрометцентре предупреждают, что в ближайшие три дня почти по всей стране будет преобладать сухая погода с высокой температурой воздуха.

С 8 по 10 июля ожидается +29 +33 градуса по всей стране. 8-го числа гроза с дождем вероятна в Крыму и Одесской области. 9-го июля - без осадков, а 10-го числа грозы возможны на крайнем западе.

А вот 11-12 июля в страну ворвется циклон с грозами и дождями. Осадки вероятны почти на всей территории страны (разве что 11-го сухо будет в Крыму).

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При этом температура воздуха вырастет еще сильнее. Если на западе +27 +30, немного выше - на Закарпатье, то на остальных территориях ожидается +30 +34 градуса.

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В Киеве прогнозируют ближайший дождь 13-го июля и вместе с ним снижение температуры до +28 градусов. В остальные же дни, вплоть до 15-го числа будет сухо и жарко, +30 +33.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Синоптик Светлана Краковская ранее заявляла, что уже к середине лета Украина может столкнуться с некими "тропическими ночами" – явлением, когда температура воздуха ночью остается на уровне 20 градусов тепла.

В Укргидрометцентре прогнозируют, что средняя температура в июле в Украине будет колебаться от +20 до +25 градусов. Однако ожидаются дни, когда украинцы столкнутся с серьезной жарой.

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