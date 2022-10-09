Лютые морозы будут: синоптик рассказал о погодном "сюрпризе", который ожидает Украину зимой

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине уже этой зимой будет показывать все прелести морозов. Как сообщают чиновники, украинцев ожидает самая сложная зима из-за полномасштабной войны, которую развязанной РФ.

В Укргидрометцентре сообщают, что погода должна быть на стороне Украины.

Во время заседания Штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2022/23 годов глава Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил, что морозов стоит ожидать зимой, но они будут короткими.

"Все зимы у нас с температурным режимом выше нормы. Не исключаются морозные периоды, возможно, даже сильные. Но они будут короткими и на общем периоде зимы не повлияют", - порадовал прогнозом он.

Карта погоды на январь 2023 в Киеве / meteoprog.ua

Какой будет зима

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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