Мороз будет "щипать": синоптик рассказала, когда в Украине резко похолодает

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине порадовала приходом небольшого потепления. Как прогнозируют синоптики, уже в ближайшее время страну окутает похолодание.

Синоптик Наталка Диденко сообщает, что 11 октября тепло еще кое-где сохранится, утром температура уже будет "щипать".

"Завтра, 11 октября, в большинстве областей Украины - все еще антициклональный характер погоды. Сухо, солнечно, с утренними туманами. Только в восточных областях пройдут небольшие дожди", - написала Диденко.

По словам синоптика, ночью и утром температура воздуха будет опускаться до нуля или даже до небольших минусов.

В то же время днем почти по всей территории Украины существенно потеплеет – до +12 +18 градусов, а вот на северо-востоке будет несколько холоднее – +10 +14 градусов.

В Киеве будет солнечно, осадков не ожидается, ночью столбики термометров опустятся до +2 +5 градусов, а днем поднимутся до +14 градусов. В последующие дни в течение недели ожидается солнечная, но холодная погода.

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Какой будет зима

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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