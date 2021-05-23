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На Украину налетят мощные ливни и грозы

23 мая 2021, 16:39
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В ГСЧС предупреждает, что из-за мощных ливней во многих регионах Украины объявлен I уровень опасности.

Погода
Погода в Украине будет опасной / pixabay

Погода в Украине резко изменит свой курс. Похолодание и грозовые дожди придут на смену солнечной погоде в некоторых регионах Украины.

Как отмечают синоптики Укргидрометцентра, в понедельник дожди с грозами ожидаются в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

В этих регионах днем столбики термометров поднимутся до +17.. +26 градусов, а ночью ожидается +9.. +13 градусов.

В других областях и в Крыму будет солнечно и относительно тепло. Днем воздух максимум прогреется до +19, а ночью похолодает до +6.. +8.

Более того, ГСЧС предупреждает, что из-за мощных ливней во многих регионах Украины объявлен I уровень опасности (желтый).

В частности, это касается Киева, Киевской, Полтавской, Сумской областей и западных, северных и центральных регионов.

"Внимание! Предупреждение о значительных дождях в Украине! 24 мая ночью в западных, северных, центральных областях, днем на Полтавщине и Сумщине значительные дожди (I уровень опасности, желтый). В Киевской области 24 мая ночью значительные дожди, местами гроза (I уровень опасности, желтый). В г. Киеве 24 мая ночью значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 25 мая

По данным синоптиков, во вторник, 25 мая, ночью в восточных, днем в западных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с.

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Температура воздуха ночью 6-11°, в южной части – 9-14°; днем 20-25°. В Киеве 25 мая без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10°, днем 21-23°.

Прогноз погоды в Украине на 26 мая

В среду, 26 мая, в западных, северных и Винницкой областях ожидается небольшой дождь, местами с грозой; на остальной территории без осадков. Ветер 3–8 м/с.

Температура воздуха ночью по всей Украине 9-14°; днем 20-25°.

В Киеве 26 мая небольшой дождь, местами гроза. Температура ночью 11-13°; днем 21-23°.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • О наступлении летнего тепла говорить рано, заявил ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло и рассказал, какой будет погода в Украине до конца мая 2021.
  • Погода в Украине летом 2021 будет аномально жаркой. По прогнозу синоптиков и климатологов, особенно неблагоприятные климатические условия ожидают жителей и аграриев степной зоны.
  • Эксперт считает, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.

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