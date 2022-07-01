Налетят шквалы и грозы: в семи областях Украины объявили штормовое предупреждение

В Украине синоптики объявили штормовое предупреждение, погода ухудшится / УНИАН

В Украине в субботу, 2 июля, ожидается значительное ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют град, шквалы и грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Непогода ожидается в западных областях Украины. Штормовое предупреждение объявили в семи областях: Закарпатской, Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Ровенской.

"2 июля днем в большинстве западных областей грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Синоптики объявили и уровень опасности, желтый.

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Ранее сообщалось, что погода в Украине в ближайшие дни будет очень жаркой и опасной. Температура воздуха поднимется до + 35 + 36 градусов, а дождей практически не будет.

Также ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеоинститута Вера Балабух рассказывала, что погода в Украине в июле и августе 2022 будет характеризоваться дальнейшим повышением температуры воздуха, увеличением дефицита осадков и интенсивностью непродолжительных гроз, ливней, града и шквалов.

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