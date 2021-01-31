Ночные морозы и "жара" до +14 днем: чем украинцев удивит погода в первую неделю февраля

Синоптик спрогнозировал температурные качели.
Погода в Украине в феврале 2021 не принесет лютых морозов до -20 градусов. Такой прогноз озвучили украинские синоптики. Напротив в Украинском гидрометцентре сообщили, что начало месяца удивит "плюсами" - днем столбики термометров поднимутся до +14 градусов.
Прогноз погоды на 1 февраля
В понедельник по всей территории Украины ожидается снег, местами с дождем. Ночью температура воздуха опустится до -8 градусов. На юго-востоке воздух днем прогреется до +9 градусов, в Крыму - до +14.
Погода в Киеве завтра будет снежной. Днем синоптик прогнозирует -4 мороза, ночью - до -8.
Погода в Украине 2 февраля
Вторник в Украине будет солнечным, в восточных областях пройдут дожди. Ночью столбики термометров опустятся до -10 градусов, днем ожидается до +7 на юге, в Крыму – до +12.
Погода в Киеве 2 февраля будет без осадков. Днем столбики термометров опустятся до -4, ночью ожидается серьезное похолодание - до -14.
Прогноз погоды на 3 февраля
Погода в Украине в среду, 3 февраля, будет пасмурной. На западе ожидается снег и снег с дождем, на севере страны – снег. В восточных и южных областях синоптик прогнозирует солнечную погоду.
Ночью температура воздуха опустится до -5, днем ожидается до +9, в Крыму - до +13 градусов.
Погода в Киеве будет облачной. Днем ожидается мокрый снег. Температура воздуха днем +3, ночью - до -5.
Погода в Украине 4 февраля
В четверг в Украине ожидаются осадки по всей территории Украины. Пройдут дожди, местами со снегом.
Максимальная дневная температура воздуха составит +11 в Крыму и +9 в Одессе, Николаеве и Херсоне. Ночью температура опустится до -2.
Погода в Киеве 4 февраля принесет осадки. Синоптик прогнозирует мокрый снег. Столбики термометров днем поднимутся до +3 градусов днем, ночью опустятся до -2.
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Погода в Украине – последние новости:
- В ГосЧС предупредили, что погода в Украине в течение ближайших двух суток будет сложной – синоптик прогнозирует снег и мокрый снег, на юге - с дождем. Ветер усилится до 15-20 м/с.
- Погода в Украине весной будет аномальной, и, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, поздней.
- Какой будет погода в Украине в феврале, рассказал синоптик Владислав Билык. По его словам, нас ждут температурные качели.
- Народные синоптики прогнозируют в этом году раннюю весну - она придет в 20-х числах февраля с первым существенным потеплением.