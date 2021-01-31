Украину продолжит засыпать снегом: каким регионам грозят удары стихии

Погода в Украине будет непростой в ряде областей / Фото Reuters

Погода в Украине в течение ближайших двух суток будет сложной – синоптик прогнозирует снег и мокрый снег, на юге - с дождем. Ветер усилится до 15-20 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода на сегодня – прогноз

Днем 31 января в Украине, кроме северо-востока, без существенных осадков. На дорогах большинства областей гололедица. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м / с.

Температура воздуха ночью и днем ​​от 1 до 6 градусов мороза, в восточных, Днепропетровской областях и Приазовье от 0 до 5 градусов тепла.

Прогноз погоды на 31 января / meteo.gov.ua

По прогнозам Укргидрометцентра, 31 января, в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской области и высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Кроме того 31 января - 1 февраля на реке Припять продолжится подъем воды с интенсивностью 1-5 см в сутки, возможно достижение отметки затопления приусадебных участков в Ратновском районе Волынской области и последующее затопление территорий в Ратновском, Любашевском районах Волынской области и Заречнянском районе Ровненской области.

Погода в Украине 31 января – что происходит сейчас

По состоянию на утро 31 января местами небольшой снег наблюдается в Сумской, Черновицкой, Черниговской и Черкасской областях; в Донецкой, Луганской, Полтавской и Херсонской областях - дождь.

По информации Службы автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования обеспечен, пробок нет.

С начала непогоды подразделения ГосЧС отбуксировали более 1,2 тыс. автотранспортных средств (из них 32 кареты скорой медицинской помощи, 30 автобусов). Кроме того была оказана помощь более 2,2 тыс. граждан. От ГосЧС привлекались 1,4 тыс. человек личного состава и 457 единиц техники.

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Погода в Украине 1 февраля

В понедельник в центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях синоптик прогнозирует мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед.

1-2 февраля в Украину вернутся морозы. Температура воздуха ночью снизится до -4…-10 градусов, в северной части - до 13 градусов мороза, днем - ​ от 0 до -6 градусов. В южных и восточных областях температура воздуха ощутимо не изменится: ночью - около нуля, днем ​​от 2 до 8 градусов тепла.

Погода на завтра - прогноз на 1 февраля / meteo.gov.ua

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