Украинцев предупредили о суровых морозах: когда ждать -18 градусов

В Украине прогнозируют снижение температуры / 34.ua

В Украине в первой половине февраля стоит ждать резкого снижения температуры воздуха.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на специализированном ресурсе Gismeteo.

Прогнозируется, что в Киеве выпадет снег, а градусники покажут температуру 18 градусов мороза.

Существенного похолодания стоит ждать с 5 февраля, а 9 февраля снижение температуры достигнет -18 градусов.

/ gismeteo.ua

После этого мороз задержится в столице. 10 февраля температура будет составлять -5… −11 градусов, 11 февраля -8… −12 градусов, 12 февраля -9… −14 градусов.

Прогноз погоды на 31 января / meteo.gov.ua

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