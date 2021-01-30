Украинцев предупредили о суровых морозах: когда ждать -18 градусов

Существенного похолодания стоит ждать в начале февраля.
В Украине в первой половине февраля стоит ждать резкого снижения температуры воздуха.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на специализированном ресурсе Gismeteo.
Прогнозируется, что в Киеве выпадет снег, а градусники покажут температуру 18 градусов мороза.
Существенного похолодания стоит ждать с 5 февраля, а 9 февраля снижение температуры достигнет -18 градусов.
После этого мороз задержится в столице. 10 февраля температура будет составлять -5… −11 градусов, 11 февраля -8… −12 градусов, 12 февраля -9… −14 градусов.
Читайте такжеРазгуляется ветер, ударят морозы: украинцев предупредили об атаке циклона
- Напомним, ранее сообщалось, что в Украине из-за непогоды обесточены 108 населенных пунктов.
- "По информации Укрэнерго остаются обесточенными 108 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Одесская - 75, Николаевская - 33", - сказано в сообщении.
- К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Автор: Алексей Тычина