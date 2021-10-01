Октябрь не будет суровым: синоптик озвучил альтернативный прогноз погоды на второй месяц осени

Первая половина октября будет больше похожа на сентябрь, свидетельствует прогноз погоды/ ua.depositphotos.com

Погода в Украине в октябре 2021 года будет примерно одинаковой по стране. В частности, в начале месяца в целом ожидается довольно комфортная погода. Осадков немного, они будут неравномерными, хотя местами возможны ливни с грозами. Об этом свидетельствует прогноз погоды от украинских метеосайтов.

Стоит отметить, что эти прогнозы обещают не такой суровый октябрь, как прогнозирует народный синоптик Леонид Горбань, передает издание Сегодня.

В частности, первая половина октября будет больше похожа на сентябрь. Столбики термометров поднимутся до +15 градусов днем, а ночью не будут опускаться ниже +7 градусов в западных, центральных и восточных регионах.

При этом чем дальше на Север, тем прохладнее. Если на Львовщине, Тернопольщине, Буковине и далее на восток от Винницкой, через Черкасскую, Полтавскую и аж до крайней Луганской области днем будет +14…+16, ночью +7…+8, то на Волыни, Черниговщине, Сумщине, Киевщине Харьковщине ожидается днем +12…+13, а ночью – те же +7…+8 градусов.

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На Юге Украины будет теплее, свидетельствует прогноз погоды. В частности, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму днем температура может быть +16…+18 градусов, ночью – восемь-девять градусов выше нуля. Такая же погода ожидается и на Закарпатье.

Когда в октябре 2021 ожидается похолодание

Во второй половине месяца температура воздуха начнет медленно снижаться. Градусы будут падать равномерно по всей Украине, без резких контрастов. На Севере страны постепенно похолодает к концу октября до +9…+11 градусов днем и до +4..+6 ночью. На Западе, в Центре и на Востоке будет теплее на два-три градуса, чем в северных областях, на Юге – теплее еще на два-три градуса. Таким образом, температурная разница между Севером и Югом составит около пяти градусов.

Погода в Киеве в октябре 2021

Погода в столице Украины будет такой же, как и в областях, расположенных севернее от Киева. Прохладнее всего будет в первую и последнюю недели октября - температура днем не поднимется выше +10…+12 градусов.

Ждать ли дождей в октябре?

Осадков будет немного, но они выпадут неравномерно. Больше всего дождей ожидается на Закарпатье. В частности, из первых 15 дней дней октября десять окажутся дождливыми. Во второй половине месяца таких дней будет всего три - ближе к ноябрю.

Первая половина месяца принесет дожди и в Тернопольскую, Винницкую, Черкасскую области, а также в южные регионы. А вот северные и восточные области увидят осадки только во второй половине месяца, и то они будут небольшими. Лишь на Луганщине 15-18 октября возможны ливни и даже осенние грозы.

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Как сообщал Главред, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что месяц будет "двуликим" - нас ждет то почти сентябрьское тепло, то холодные ливни и ночные морозы. В целом, второй месяц осени должен быть холодным и относительно сухим.

В свою очередь, замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко заявил, что погода в Украине в октябре 2021 будет близкой к климатической норме, как и в сентябре. При этом в начале месяца не исключены заморозки, а позже ожидается снег – и не только в Карпатах.