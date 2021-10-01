Октябрь будет двуликим: синоптик пообещал сильные ливни и ночные морозы

Синоптик уточнил, какой будет погода в Украине в октябре / ua.depositphotos.com

Погода в Украине в октябре 2021 ожидается в целом холодной, но сухой, осадков выпадет не более 25 мм. Это ниже минимальной нормы, рассчитанной Укргидрометцентром по данным наблюдений за 30 лет, заявил народный синоптик Леонид Горбань.

Второй месяц осени окажется "двуликим": октябрь порадует продолжительным "бабьим летом" в середине и огорчит под конец сильными дождями и ночными морозами, передает издание Сегодня.

Так, в первые дни месяца будет прохладно, а 4-5 октября пройдут холодные дожди. К концу первой декады потеплеет, а к середине месяца погода станет почти сентябрьской – днем столбики термометров поднимутся до +20 тепла, буде сухо и солнечно.

Праздник Покрова Богородицы 14 октября, вопреки народным приметам – "до обеда лето, после обеда – зима" – окажется самым теплым днем месяца. В этот день температура может подняться выше +20 градусов.

Реклама

Однако уже спустя день-два погода в Украине резко изменится: температура воздуха упадет более чем на 10 градусов - до +6…+8 градусов днем, налетят холодные дожди. К 20 октября на Севере и Востоке страны возможны ночные заморозки.

Читайте такжеОчень холодно и дождливо: народный синоптик озвучил прогноз погоды в Украине на октябрь 2021

Глубокая осень придет после 25 октября. В этот период в страну ворвется циклон с Севера, который принесет кратковременные, но ощутимые морозы – в течение двух-трех ночей может быть до семи градусов ниже ноля. Осадков в эти дни не ожидается.

К концу месяца снова потеплеет до +8…+10 градусов днем, но ненадолго - будет дышать холодом ноябрь.

Погода в Украине в октябре 2021 – прогнозы

По прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура в октябре предполагается на уровне 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.

Замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко заявил, что погода в Украине в октябре 2021 будет близкой к климатической норме, как и в сентябре. При этом в начале месяца не исключены заморозки, а позже ожидается снег – и не только в Карпатах.

Народный синоптик Леонид Горбань по месяцам рассчитал, какой будет погода в Украине осенью 2021 года. В частности, по его словам, в октябре побалует бабье лето, а в ноябре придет почти зимняя погода.