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Прогноз погоды на октябрь: синоптик уточнил, где в Украине выпадет снег, а где будет тепло до ноября

30 сентября 2021, 07:26

В целом, теперь погода в Украине в октябре более теплая, чем 30 лет назад. Примерно на неделю вперед сместилась дата начала отопительного сезона.

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В октябре снег ожидается не только в Карпатах, свидетельствует прогноз погоды / ua.depositphotos.com

Погода в Украине в октябре 2021 будет близкой к климатической норме, как и в сентябре. При этом в начале месяца не исключены заморозки, а позже ожидается снег – и не только в Карпатах. Такой прогноз погоды озвучил замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

По его словам, новые климатические характеристики, которые действуют с 2021 года, основаны на наблюдениях за последние 30 лет, передает Сегодня.

"Теперь погода в октябре более теплая, чем 30 лет назад. Примерно на неделю вперед сместилась дата перехода среднесуточной температуры ниже восьми градусов тепла, когда начинается отопительный сезон. Если раньше отопление в домах включали 15-16 октября, то теперь в большинстве областей батареи теплеют в третьей десятидневке месяца. А в южных регионах уже можно обойтись без подогрева и в начале ноября", - сказал Прокопенко.

В Черниговской, Житомирской, Сумской, Хмельницкой областях отопительный сезон, как и ранее, начинается в середине второй декады октября. Осадки ожидаются в пределах нормы, это достаточно, чтобы обеспечить вегетацию озимых, отметил синоптик.

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Прокопенко не исключает заморозков даже в первой половине октября, а во второй половине они – обычное явление. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.

Как сообщал Главред, 22 сентября на одной из самых высоких вершин Украинских Карпат - горе Поп Иван - выпал снег.

Снег в конце сентября выпал не только на высокогорье Карпат, но ив горных районах Черновицкой области. Первый снег покрыл гору Томнатик, которая находится на хребте Томнатикул, в пределах Вижницкого района.

Погода в Украине в октябре 2021 – прогнозы

По прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура в октябре предполагается 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.

Народный синоптик Леонид Горбань по месяцам рассчитал, какой будет погода в Украине осенью 2021 года. В частности, по его словам, в октябре побалует бабье лето, а в ноябре придет почти зимняя погода.

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