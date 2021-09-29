Какой будет погода в октябре 2021: синоптик Укргидрометцентра уточнил прогноз

Средняя месячная температура в октябре составит 7-12 градусов, свидетельствует прогноз погоды / ua.depositphotos.com

Погода в Украине в октябре 2021 года будет близка к климатической норме. Об этом свидетельствует прогноз погоды, опубликованный на сайте Украинского гидрометцентра.

В частности, синоптик прогнозирует, что средняя месячная температура воздуха в октябре ожидается на уровне 7-12 градусов, в Карпатах будет холоднее - лишь 6-7 градусов, что близко к климатической норме.

В пределах нормы будет в октябре и месячное количество осадков: 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм.

Читайте такжеОчень холодно и дождливо: народный синоптик озвучил прогноз погоды в Украине на октябрь 2021В Укргидрометцентре добавили, что абсолютный минимум температуры воздуха в октябре составляет 4-16 градусов мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах - местами 17-23 градусов мороза, на юге Крыма 0-3 градуса ниже нуля.

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Абсолютный максимум температуры воздуха составлял 26-34 градуса тепла, в Крыму - до +35, на высокогорье Карпат - 20-21 выше нуля.

Отметим, ранее климатологи из Украинского гидрометцентра прогнозировали, что октябрь 2021 будет холоднее, чем даже ноябрь и декабрь.

Погода в Украине осенью 2021

Во всех регионах Украины в самое ближайшее время ожидаются ночные заморозки, температура опустится до -5 градусов. Температура воздуха снизится ночью 30 сентября и 1-3 октября, предупредил синоптик.

Народный синоптик Леонид Горбань по месяцам рассчитал, какой будет погода в Украине осенью 2021 года. В частности, по его словам, в октябре побалует бабье лето, а в ноябре придет почти зимняя погода.