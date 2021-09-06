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Лето в Украину еще вернется: синоптик уточнил прогноз погоды на неделю

6 сентября 2021, 07:48

Сегодня украинцам придется достать из шкафов теплые курточки и пальто, а вот в середине недели можно будет снова переодеться в легкую летнюю одежду.

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Лето в Украину еще вернется, пообещал синоптик / Фото pixabay.com

Уже с первых дней сентября в Украину пришло похолодание - столбики термометров начали резко опускаться вниз. Синоптики обещают, что тепло еще вернется - бабье лето 2021 придет уже на этой неделе.

При этом октябрь, по подсчетам климатологов из Украинского гидрометцентра, будет холоднее, чем даже ноябрь и декабрь. По их словам, это как раз и есть та яркая иллюстрация "климатического кризиса", когда в начале недели можно ходить в платьях и футболках, а в конце - в куртках и пальто, передает ТСН.

К слову, сегодня утром пальто понадобятся жителям западных, северных и восточных областей Украины - там столбики термометров ночью опустились до +3 градусов. На почве - заморозки. Днем в понедельник, 6 сентября, будет по-осеннему свежо — до +15. На Юге и в Закарпатье будет теплее - температура воздуха поднимется до +20.

Похолодание будет длится всего несколько дней. С середины недели в Украину вернется лето - термометры покажут +24, на побережьях морей - до +27.

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Погода на сегодня

Погода в Украине в понедельник, 6 сентября, будет солнечной, осадки не ожидаются. Теплее всего будет в Крыму, Херсонской и Закарпатской областях. Температура воздуха составит +19...+21 градус. В Одесской, Николаевской и Запорожской областях воздух прогреется до +18...+20.

Погода в Киеве и области будет прохладнее - столбики термометров покажут +13...15 градусов.

В Одесской, Херсонской и Николаевской области – чрезвычайный уровень пожарной опасности, предупредил синоптик.

Прогноз погоды в Украине на 6 сентября 2021 / meteo.gov.ua

Погода в городах Украины 6 сентября

  • Ужгород – +19...+21
  • Львов – +16...+18
  • Ивано-Франковск – +15...+17
  • Тернополь – +15...+17
  • Черновцы – +16...+18
  • Хмельницкий – +15...+17
  • Луцк – +15...+17
  • Ровно – +15...+17
  • Житомир – +15...+17
  • Винница – +16...+18
  • Одесса – +18...+20
  • Николаев – +18...+20
  • Херсон – +19...+21
  • Симферополь – +19...+21
  • Кропивницкий – +15...+17
  • Черкассы – +15...+17
  • Чернигов – +15...+17
  • Сумы – +15...+17
  • Полтава – +15...+17
  • Днепр – +16...+18
  • Запорожье – +18...+20
  • Донецк – +16...+18
  • Луганск – +16...+18
  • Харьков – +15...+17
  • Киев – +13...+15

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Погода в Украине в сентябре в отдельные дни еще будет теплой, однако до летних градусов температура уже не дотянет, рассказал заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова предупредила, что погода в Украине в октябре 2021 может неприятно удивить. По ее прогнозу, уже во второй половине месяца может выпасть первый снег. А в целом октябрь может стать холоднее, чем ноябрь и декабрь в 2021 году.

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