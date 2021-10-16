Погода в Украине: какие области накроют густые туманы

осень / pixabay

Погода в Украине в воскресенье, 17 октября, будет с редкими несильными осадками, а температура воздуха в целом ожидается довольно комфортной, говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

При этом метеорологи предупредили о тумане, который накроет в утреннее время большинство западных регионов, а также Черниговскую и Сумскую области. Это снизит видимость на дорогах до 200-500 метров. Был объявлен I уровень опасности ("желтый").

Дожди в воскресенье вероятны на юге страны - в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму. На остальной части территории Украины будет сухо.

Ветер будет не сильный - максимум до 10 метров в секунду.

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Температура воздуха в целом по стране в дневное время составит около +8... +13 градусов, теплее будет в южных регионах, где столбики термометров поднимутся до +16 градусов максимум.

Ночью в Украине термометры покажут около +1... +6 градусов, а на юге будет +6... +11 градусов.

Ночные морозы ожидаются только в Карпатах, да и то условные: -1 градус.

В Киеве - без осадков, температура воздуха днем +10... +12 градусов и ночью +4... +6 градусов.

Как сообщал Главред, главный народный синоптик страны Леонид Горбань также обещал, что грядущей зимой украинцев ждет много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вовсе обещает быть "лютым".