Погода в Украине: какие области накроют густые туманы

Дожди в воскресенье вероятны на юге страны - в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму.
Погода в Украине в воскресенье, 17 октября, будет с редкими несильными осадками, а температура воздуха в целом ожидается довольно комфортной, говорится в прогнозе Укргидрометцентра.
При этом метеорологи предупредили о тумане, который накроет в утреннее время большинство западных регионов, а также Черниговскую и Сумскую области. Это снизит видимость на дорогах до 200-500 метров. Был объявлен I уровень опасности ("желтый").
Дожди в воскресенье вероятны на юге страны - в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму. На остальной части территории Украины будет сухо.
Ветер будет не сильный - максимум до 10 метров в секунду.
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Температура воздуха в целом по стране в дневное время составит около +8... +13 градусов, теплее будет в южных регионах, где столбики термометров поднимутся до +16 градусов максимум.
Ночью в Украине термометры покажут около +1... +6 градусов, а на юге будет +6... +11 градусов.
Ночные морозы ожидаются только в Карпатах, да и то условные: -1 градус.
В Киеве - без осадков, температура воздуха днем +10... +12 градусов и ночью +4... +6 градусов.
Как сообщал Главред, главный народный синоптик страны Леонид Горбань также обещал, что грядущей зимой украинцев ждет много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вовсе обещает быть "лютым".