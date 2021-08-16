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Похолодает и придут дожди: синоптик уточнил прогноз погоды на неделю в Киеве

16 августа 2021, 10:09
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Температура воздуха начнет снижаться со среды. Дожди с грозами ожидаются в первой половине недели.

Киев, тюльпаны, погода
В Киеве на этой неделе похолодает, прогнозирует синоптик / Фото Reuters

Погода в Киеве в течение недели с 16 по 22 августа изменится - жара уйдет и придет похолодание до +21. Температура воздуха начнет снижаться со среды. Кроме того, в первой половине недели ожидаются дожди с грозами.

Сегодня и завтра в столице будет жарко, без осадков, передает портал Sinoptik. Температура воздуха днем составит от +19… +32. Синоптик предупредил, что 16 и 17 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В среду, 18 августа, с самого утра небо в столице будет закрыто облаками, которые продержатся до конца дня. Утренний дождь с грозой днем сменится дождем, который должен закончиться к вечеру. Температура воздуха составит +19… +22.

В четверг, 19 августа, в Киеве почти весь день погода будет пасмурной, вечером небо прояснится, без осадков. Столбики термометров покажут +16… +21 градус.

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Уже в пятницу, 20 августа, в столице ясная погода будет наблюдаться на протяжении всего дня, осадков не прогнозируется. Температура воздуха составит от +15 до +25.

В субботу, 21 августа, синоптик прогнозирует в Киеве ясную погоду, без осадков, но не исключено, что днем ненадолго облака могут затянуть небо.

В воскресенье, 22 августа, чистое небо во второй половине дня исчезнет за облаками, но вечером погода снова прояснится. Днем, возможно, пройдет мелкий дождь, но он закончится еще до прихода вечера.

Погода на неделю в Киеве / sinoptik.ua

Как сообщал Главред, ранее синоптик спрогнозировал, какой будет погода в Киеве в августе 2021. Как свидетельствует прогноз, осенняя погода установится в Киеве уже 15 августа и будет господствовать до конца месяца. В отдельные дни возможны ливни, особенно много дождей выпадет 17-18 августа.

Температура воздуха несколько снизится - днем столбики термометров поднимутся не выше +21. А в последние дни месяца температура воздуха днем будет прогреваться до +19 градусов, что соответствует второй декаде сентября.

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