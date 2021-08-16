Похолодает и придут дожди: синоптик уточнил прогноз погоды на неделю в Киеве

Температура воздуха начнет снижаться со среды. Дожди с грозами ожидаются в первой половине недели.
Погода в Киеве в течение недели с 16 по 22 августа изменится - жара уйдет и придет похолодание до +21. Температура воздуха начнет снижаться со среды. Кроме того, в первой половине недели ожидаются дожди с грозами.
Сегодня и завтра в столице будет жарко, без осадков, передает портал Sinoptik. Температура воздуха днем составит от +19… +32. Синоптик предупредил, что 16 и 17 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В среду, 18 августа, с самого утра небо в столице будет закрыто облаками, которые продержатся до конца дня. Утренний дождь с грозой днем сменится дождем, который должен закончиться к вечеру. Температура воздуха составит +19… +22.
В четверг, 19 августа, в Киеве почти весь день погода будет пасмурной, вечером небо прояснится, без осадков. Столбики термометров покажут +16… +21 градус.
Уже в пятницу, 20 августа, в столице ясная погода будет наблюдаться на протяжении всего дня, осадков не прогнозируется. Температура воздуха составит от +15 до +25.
В субботу, 21 августа, синоптик прогнозирует в Киеве ясную погоду, без осадков, но не исключено, что днем ненадолго облака могут затянуть небо.
В воскресенье, 22 августа, чистое небо во второй половине дня исчезнет за облаками, но вечером погода снова прояснится. Днем, возможно, пройдет мелкий дождь, но он закончится еще до прихода вечера.
Как сообщал Главред, ранее синоптик спрогнозировал, какой будет погода в Киеве в августе 2021. Как свидетельствует прогноз, осенняя погода установится в Киеве уже 15 августа и будет господствовать до конца месяца. В отдельные дни возможны ливни, особенно много дождей выпадет 17-18 августа.
Температура воздуха несколько снизится - днем столбики термометров поднимутся не выше +21. А в последние дни месяца температура воздуха днем будет прогреваться до +19 градусов, что соответствует второй декаде сентября.