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Адская жара и кое-где дожди: погода в Украине на 16 августа

16 августа 2021, 09:01
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Дичайшая жара никак не хочет покидать пределы Украины - вот и 16 августа нынешнего года в плане температуры ничем не отличается от предыдущих дней.

Собака
Погода в Украине на 16 августаа / ua.depositphotos.com

Погода в Украине ‒ в понедельник, 16 августа, в стране будет крайне жарко, а местами пройдут кратковременные дожди. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Синоптики обещают переменную облачность. Кратковременные дожди и грозы местами прогнозируют на крайнем западе страны. На остальной территории — без осадков. Ветер ‒ переменных направлений (3-8 метра в секунду).

Днем в Украине обещают в пределах 27-32 градусов тепла. Жаркое будет юго-западных областях: столбики термометров достигнут +34 градусов. Прохладнее — в западных областях: около +24 градусов.

Синоптики ожидают, что в Киеве 16 августа будет немного облачно. Синоптики осадков не предвидится. Скорость ветра 3-8 метров в секунду. Температура составит от +27 до +32 градуса.

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Напомним, ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха утверждала, что изнурительной жары в августе в Украине уже не будет. При этом в Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму весьма вероятные обильные, но кратковременные дожди.

Леонид Горбань прогнозировал, что погода в Украине зимой 2021-2022 будет холодной, впрочем ожидаются и периоды потепления. Народный синоптик посоветовал украинцам готовиться к ледяным дождям в декабре, снегопадам и сильным морозам - в феврале.

Горбань также говорил, что в первой декаде декабря 2021 будут морозы и ледяные дожди, а во второй — небольшой снег. К концу месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами.

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