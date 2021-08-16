Адская жара и кое-где дожди: погода в Украине на 16 августа

Погода в Украине на 16 августаа / ua.depositphotos.com

Погода в Украине ‒ в понедельник, 16 августа, в стране будет крайне жарко, а местами пройдут кратковременные дожди. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Синоптики обещают переменную облачность. Кратковременные дожди и грозы местами прогнозируют на крайнем западе страны. На остальной территории — без осадков. Ветер ‒ переменных направлений (3-8 метра в секунду).

Днем в Украине обещают в пределах 27-32 градусов тепла. Жаркое будет юго-западных областях: столбики термометров достигнут +34 градусов. Прохладнее — в западных областях: около +24 градусов.

Синоптики ожидают, что в Киеве 16 августа будет немного облачно. Синоптики осадков не предвидится. Скорость ветра 3-8 метров в секунду. Температура составит от +27 до +32 градуса.

Читайте такжеСиноптики назвали дату атаки мощной жары в Украине

Реклама

Напомним, ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха утверждала, что изнурительной жары в августе в Украине уже не будет. При этом в Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму весьма вероятные обильные, но кратковременные дожди.

Леонид Горбань прогнозировал, что погода в Украине зимой 2021-2022 будет холодной, впрочем ожидаются и периоды потепления. Народный синоптик посоветовал украинцам готовиться к ледяным дождям в декабре, снегопадам и сильным морозам - в феврале.

Горбань также говорил, что в первой декаде декабря 2021 будут морозы и ледяные дожди, а во второй — небольшой снег. К концу месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами.