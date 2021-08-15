Украину атакует мощный антициклон: синоптик предупредила о жаре до +32 градусов

В большинстве областей Украины ожидается +28 +32 градуса / Reuters

В начале следующей недели в большинстве областей Украины установится жаркая погода, рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Жара в понедельник будет доминировать", - написала она в своем Facebook.

По прогнозу синоптика, в большинстве областей Украины ожидается в течение дня +28 +32 градуса.

"Во вторник-среду жара удержится да еще и усилится, однако в западных областях другая воздушная масса снизит температуру воздуха до +23 +28 градусов. Масштабнее ослабление жары приходится, по предварительным прогнозам, на 19-е августа, как раз на Спаса", - пишет она.

Синоптик уточнила, что дожди в Украину принесет атмосферный фронт вечером 18-го августа и ночью 19 августа: "В Украине антициклон не даст шансов на осадки, разве что на Западе, Востоке и в Крыму возможны локальные грозовые дожди".

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В то же время в температура воздуха в столице будет достигать +30 +32 градусов, добавила Диденко.

Ранее климатолог Светлана Краковская заявила, что в Украине темпы потепления превышают глобальные, в том числе среднеевропейские.

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По ее прогнозу, в Украине климатическое лето (когда среднесуточная температура превышает +15 градусов), будет гораздо дольше - продлится на юге с трех до пяти месяцев (три из них с будут с тропическими ночами).

В свою очередь директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения. "При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.