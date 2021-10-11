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Похолодание и дожди: Украину накроет жуткая непогода

11 октября 2021, 23:25
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Синоптики сообщили о значительном снижении температуры воздуха и дождях во многих областях страны.

осень
Погода в Украине резко испортится / pixabay

В ближайшие дни в Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий - синоптики сообщили о значительном снижении температуры воздуха и дождях во многих областях страны.

Как рассказали в Украинском гидрометцентре, со вторника по четверг Украину пересечет циклон, который будет двигаться с юго-запада на юго-восток. Он принесет снижение температуры в большинстве областей и сильные дожди.

Погода во вторник, 12 октября

Осадками накроет Житомирскую, Винницкую и Одесскую области. Также капать будет на западе страны. 13 и 14 октября осадки ожидаются во всех регионах страны. В Карпатах ожидается небольшой дождь и мокрый снег.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +1 до +8 градусов, днем прогреется до +8 +14 градусов, на юге и востоке до +18 градусов. В Карпатах ночью до -2 градусов, днем до +5 градусов.

Погода в среду, 13 октября

13 октября холоднее всего будет на западе, там синоптики прогнозируют от +1 до +3 градусов ночью, от +8 до +11 в дневные часы. На остальной территории страны пройдут сильные дожди, ночью от +4 до +8 градусов, днем от +10 до +17 градусов.

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Погода в четверг, 14 октября

На День защитника и защитницы Украины 14 октября в Украине снова выглянет солнце. На западе будет холодно, ночью +1 +4 градуса, днем +8 +11 градусов. В остальных регионах Украины будет теплее, от +4 до +8 градусов ночью до +10 +15 градусов днем.

После 15 октября в Украине снова немного потеплеет и ожидается сухая и солнечная погода.

Погода в Украине

По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.

По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.

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