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В Украину несется циклон: синоптик рассказала, когда завалит снегом и похолодает

10 октября 2021, 19:59
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Украину завалит снегом, что "прибавит работы коммунальным службам".

Погода
Когда выпадет снег в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшее время значительно изменит свой курс. По прогнозу синоптиков, в страну налетит резкое похолодание и выпадет первый снег.

Как рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, минусовая температура днем в Украине пока не ожидается.

"Погода все же спокойная, а вот именно минусовая температура — да, она уже может быть. Стоит отметить, что в прогнозе вы не услышите слово "заморозки", потому что это явление в этом осеннем сезоне уже не актуально, ведь вегетация растений практически везде для аграриев уже закончилась. Поэтому, начиная с 7 октября, если температура воздуха и почвы будет опускаться ниже нуля или около нуля, то это уже будет просто мороз. То есть уже заморозки как опасное явление не актуальны, природа подстроилась под прохладу, в более зимние процессы", — говорит Птуха, передает Новое время.

10 и 11 октября температура ночью по Украине будет от +4 тепла до -2 мороза, лишь в юго-восточной части +2 и +8 градусов еще остается и в ночные часы.

Но дневная температура радует и солнышко еще будет, днем ​​+9 +15. На Закарпатье воздух прогреется до +17.

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"На следующей неделе начнется изменение синоптических процессов, во вторник будет поступать уже циклон с юго-запада. Соответственно, он может принести осадки, именно осадки смешанной фазы и осадки в виде снега в Карпаты", — добавила Наталья Птуха.

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Как накануне рассказала синоптик Татьяна Негойдалова в интервью Парламент. ua, зима на территории Украины в этот раз будет достаточно "традиционной".

В то же время, специалист отметила, 30-градусных морозов ожидать не стоит.

"Морозных дней будет больше, оттепели – меньше", – сказала эксперт.

Украину завалит снегом, что "прибавит работы коммунальным службам".

Погода в Украине

По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.

По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.

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