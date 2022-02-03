Похолодание и снегопады: в Украине ударят морозы

Снег и мороз / instagram.com/mahabub8750

Погода в Украине в пятницу, 4 февраля, будет морозной. Как сообщают в Укргидрометцентре, температура воздуха ночью опустится кое-где до -10 градусов. При этом в большинстве областей существенных осадков не ожидается.

Синоптики отметили, что на территорию страны придет арктический воздух с северо-запада, поэтому температура снизится.

"Небольшой снег в пятницу прогнозируется в Крыму и восточных областях, а мокрый снег с дождем – в западных регионах. На остальной территории осадков не будет. На дорогах во всех регионах, кроме юга, ожидается гололедица", - говорится в сообщении.

Водителей призывали быть внимательными за рулем.

Так, на западе днем столбики термометров будут показывать от -1 до +2 градусов, а ночью воздух похолодает до -5. Осадки прогнозируют в Львове, Ивано-Франковске, Луцке, Ужгороде и Тернополе – ожидается мокрый снег с дождем.

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На юге и в центре Украины в течение дня солнечно – температура днем -2...-4 градуса, а ночью -7...-10. На востоке днем столбики будут показывать -1...-3 градуса, ночью прогнозируют до 4 градусов мороза. Осадки в виде снега следует ожидать в Харькове, Луганске и Донецке. В остальных регионах будет солнечно.

На юге в течение пятницы будет солнечно, температура днем -1...+3 градуса, а ночью до 5 градусов мороза.

В Киеве и Киевской области 4 февраля облачно с прояснениями и без осадков, на дорогах гололедица. Днем столбики будут показывать до -4 градусов, а ночью -5...-10.

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Как сообщал Главред, заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко прогнозирует, что погода в Украине в феврале 2022 будет зимней, преждевременного прихода весны ждать не стоит.

В феврале среднемесячная температура воздуха составит от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорьях Карпат будет немного холоднее - до 6 градусов мороза. На юге Одесской области, а также в Крыму и Закарпатье столбики термометров будут подниматься до 4 градусов тепла.

При этом в последний месяц зимы выпадет приблизительно на треть меньше осадков, чем в январе.

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