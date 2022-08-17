Пол Украины накроют мощные грозы: синоптики объявили штормовое предупреждение в 12 областях

Погода в части регионов резко ухудшится. Ожидаются грозы, а кое-где – дожди, град и шквалы.
Погода в Украине в четверг, 18 августа, ухудшится. Это будет касаться половины областей государства.
В 12 областях будут грозы, местами ожидаются сильные дожди, град и шквалы. Об этом предупреждают синоптики Укргидрометцентра.
"18 августа в южных, центральных и восточных областях грозы, днем местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с", – отмечается в предупреждении.
Было объявлено штормовое предупреждение, уровень опасности I (желтый).
Несмотря на дожди, температура воздуха по всей территории Украины будет достаточно высокой.
На западе государства, где будет держаться солнечная погода, температура будет колебаться от +25 до +31 градуса днем, от +16 до +18 градусов ночью.
В других регионах, где ожидаются осадки, температура будет колебаться от +24 до +31 градуса днем, от +16 до +21 градуса ночью.
Ранее сообщалось, что погода в Украине на День Независимости, 24 августа, будет жаркой и немного мокрой. Как прогнозируют синоптики, в Киеве ночью ожидается +18, а днем – до +34.
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